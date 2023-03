Debe de trabajarse todo el curso, formar parte de la lógica del colegio y estar integrada en el día a día del aula, y el 8 de Marzo nos regala cada año la oportunidad perfecta para recordárnoslo. Priscila Retamozo, politóloga especializada en Igualdad de Género y coordinadora junto a Cristina Louzán del proyecto feminista Prisma, nos propone seis actividades para trabajar, a su vez, seis principios de la Igualdad con el alumnado de 5º y 6º de Primaria por el Día de la Mujer.

“No se trata de poner etiquetas, sino de detectar ciertas actitudes. Queremos enseñarles a ver la realidad desde una perspectiva crítica y constructiva y volverles conscientes de la capacidad real que tienen como agentes de cambio. Aunque siguen en la infancia, a partir de 5º de Primaria empiezan a surgir ya conflictos más propios de la adolescencia, tienen muchas ganas de hablar y solo tenemos que escucharles. Hagámoslo y animémosles a que cambien el cuento”.

1.- Estereotipos de género - Un nuevo guión

Peppa Pig ayuda a su madre a poner la lavadora, se equivoca y mezcla rojo y blanco, por lo que la camiseta de fútbol de su padre ahora es rosa ¡Ya no sirve para jugar el futbol! dicen en el capítulo. “¿Veis algo raro?” Así se lo podemos preguntar al alumnado en el aula tras reproducir esta escena, no solo para enseñarles a detectar los estereotipos, sino para que interioricen que pueden construir alternativas. “Proponerles que se conviertan en guionistas es muy divertido porque salen ideas muy buenas y se lo pasan muy bien. Hay otra actividad similar en la que tenemos que escribir un cuento con un príncipe o una princesa como ‘protas’, pero cambiando las normas: ni el príncipe puede salvar a la princesa, ni el príncipe y la princesa van a enamorarse”.

2.- Autoconcepto y autoestima - Superpoderes

Nuestra autopercepción está sesgada por los estereotipos de género. Pararnos a pensar en cómo conceptualizamos nuestra forma de ser, nuestras virtudes y nuestros defectos, nos va ayudar a mejorar nuestro autoconcepto ¿Os habéis parado a pensar por qué, con las mismas actitudes, un niño es “gracioso”, pero una niña está “loca”? Una gran propuesta para trabajar todo esto en el aula es la actividad ‘Superpoderes’, en la que escriben su nombre en clave y una virtud y después analizan las respuestas en grupo. “Según avanza la conversación, entienden que son mucho más que una etiqueta a la que puede y debe dársele la vuelta y que pueden hacer bien muchas más cosas de las que creen”.

3.- Corresponsabilidad y cuidados - Role Playing

Los hombres con hijos y pareja trabajadora dedican 20,8 horas semanales a labores no remuneradas; las mujeres, casi el doble: 37, 5 horas. Las cosas han mejorado mucho, pero cifras como estas dejan claro que todavía queda mucho por hacer en áreas como la corresponsabilidad. Una actividad de role playing, en la que cada estudiante juegue el rol de un personaje de la familia, es una gran opción para que experimenten en primera persona cómo el mantenimiento del hogar y de la familia requiere de que todas las personas nos hagamos cargo de las tareas: “No solo haciéndolas, sino también pensándolas porque aliviar la carga mental es fundamental. Y a lo mejor yo debo encargarme, por ejemplo, de poner siempre la mesa sin que nadie tenga que pedírmelo”.

4.- Diversidad familiar - "Esto es otro cuento"

Respeto y empatía para entender que hay muchos tipos de estructuras familiares, que la diversidad es algo bonito y real y que lo importante aquí son el cariño y los cuidados; y, con respecto a estos últimos, visibilizar que: 1) todos, independiente de cómo seamos, requerimos cuidados; 2) que los cuidados que cada uno requerimos difieren en función de nuestras circunstancias; y 3) que, a la vez, también todas las personas necesitamos participar de esos cuidados. Así, podemos leer cuentos que reflejen esta diversidad y después volver al role playing para trabajarlo con el salón como casilla de salida de cara a volver plástica la importancia de la comunicación: “No es solo: ‘Esta es tu tarea’, sino y sobre todo: ‘Por qué es importante que la hagas”’.

5.- La palabra buen trato - Un reto con la RAE

Lánzales esta pregunta a tus estudiantes: “¿Por qué está tan extendida la palabra ‘maltrato’ y, en cambio, la palabra ‘buentrato’ ni siquiera existe?” Y un reto: “¿Qué cosas podemos hacer en el día a día del aula para que la RAE incluya el término en positivo?

Querernos y entender la importancia de cuidar y de que nos cuiden son pilares clave para una buena base contra la violencia de género: “Es común que el alumnado hable mal de sí mismo: ‘Soy malísima con las mates’ —y ahí les contamos la teoría de la profecía autocumplida— o en la clase: ‘Pues este es un tonto’ —y aquí es importante que señalemos que eso es tratar mal y que tratar mal es mal-trato—”.

6.- Respeto a los límites - Escucha y Reflexión

Hablando de valores ‘base’, aquí uno fundamental: la importancia de respetar nuestros límites y los de las demás personas desde la infancia. ¿Sabíais que en las aulas se sigue una especie de variable del juego de la botella en el que las opciones a elegir son ‘beso’ o ‘torta’?: “Tienen un código contractual, en el que, si has dicho que juegas, luego ya no te puedes echar atrás. Es curioso cómo lo explican y qué cosas entran en juego”. En las actividades buscamos siempre un espacio de reflexión para preguntarnos acerca de si podemos obligar a alguien a participar en los juegos, cómo nos hace sentir cuando nos obligan a hacer algo y como nos hace sentir obligar a alguien. Haciendo hincapié en que los secretos que nos incomodan o nos pesan no debemos guardarlos.