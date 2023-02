Si hace solo unos días finalizó el plazo para que los alumnos que cambian de etapa reservasen plaza en el centro que les corresponde por adscripción; a partir del próximo miércoles, 1 de marzo, le llegará el turno a la solicitud de admisión de los alumnos que entran nuevos al sistema o cambian de colegio de forma voluntaria.

Antes de ponerse con el papeleo online, sin embargo, toca elegir ese espacio en el que a partir de ahora nuestros pequeños — y no tan pequeños— pasarán una parte muy importante de su día a día y aquí es dónde quien más, quien menos está de acuerdo: “La decisión no es fácil”.

“Al fin y al cabo”, completa, “yo les veo muy pequeños para estar todo el día sentados o en silencio como ocurre en algunos centros de Infantil, ya sea por el método o el número de alumnos por maestro, y eso no me gustaría”. Tanto es así que cree que la escolarización debería llegar a los cuatro años como “ocurría antes” mientras que, a los tres, "tendría que continuarse con el modelo de escuelas infantiles o en casa, quien pueda permitírselo". ¿El problema? Que aunque la escolarización no es obligatoria hasta los seis años, “a partir de los tres: o es cole o, al menos en el ámbito público, te quedas sin opciones para conciliar aunque sea a duras penas ”.

A Alba (Ourense) no es fácil verla nerviosa, pero en esta conversación repite varias veces que lo está “y mucho”. El motivo es que su primer hijo “empieza el cole” el próximo curso : “Tendemos a dar más importancia al instituto o a la universidad, pero creo que esta decisión es fundamental , mucho más de lo que pensamos, porque en el futuro nuestros hijos tendrán ya determinados recursos para afrontar diferentes situaciones que ahora aún no han adquirido”, explica para pasar a apuntar al modelo pedagógico del centro como su prioridad.

“El nivel académico es importante, pero no lo es todo. Me preocupa más su desarrollo como persona, lejos de malas influencias”

El primer hijo de Adolfo (Vigo) cursa 6º de Educación Primaria. El año que viene le va a toca cambiar de etapa, y, con ella, también de centro educativo porque el colegio en el que estudia ahora no imparte la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Cuenta ya con una plaza en un instituto asignado por adscripción, pero tanto Adolfo como su mujer tienen dudas: “Sí, le estamos dando bastantes vueltas porque, aunque va a cumplir 12 años, sigue siendo un niño, queremos que esté controlado”, expresa sobre una transición clave en la vida de toda persona como es el paso de la niñez a la adolescencia.

Esto es lo primero para su padre, que responde así al ser preguntado por los criterios clave para él a la hora de elegir colegio: “La formación y el nivel educativo son importantes, pero no lo son todo. También es fundamental esa otra educación, más del tipo de la que damos los padres en casa. Me gustaría sentir que mi hijo está protegido, lejos de malas influencias”. Así las cosas, en casa se plantean la posibilidad de que el niño asista al mismo centro educativo al que acuden varios de sus compañeros de equipo: “Nos han hablado muy bien de él, tenemos muy buenas referencias y ya están escolarizados ahí compañeros suyos. Me da más seguridad: yo ya les conozco y él ya tiene un grupo armado, no es lo mismo”, comenta.

En esta caso, entrarían en juego entonces los criterios de baremo para poder conseguir la plaza, pero es probable que la familia no tengan problema porque uno de los dos progenitores trabaja muy cerca del centro. La cercanía geográfica, por cierto, es otra de los imprescindibles para este padre: “Es una cosa básica para nosotros, yo creo que para todo el mundo”, dice Adolfo, que sigue dándole vueltas a una de las decisiones que más ocupan la cabeza de las familias estos días: “Nosotros queremos una cosa, pero si luego sale otra, pues habrá que adaptarse. Yo que sé, al final también puede ser una experiencia para él, la vida tiene estas cosas.”