El futuro es el presente. Historias como Regreso al futuro se ambientaban en un exagerado 2015. Blade Runner sucedía en 2019 (aunque intentaron corregirlo en la secuela llevándola a… ¿2049?), y en un pestañeo llegaremos al mundo que dibujaba Terminator para 2029 o el Yo, Robot de Will Smith en 2035.

¿Estamos cada vez más cerca de “la rebelión de las máquinas”? Ahora mismo tenemos a M3gan en las pantallas, ambientada en el presente y protagonizada por una muñeca realista programada para ser la mejor socia de los niños y la mayor aliada de los padres. Una inteligencia artificial que funciona como amiga, compañera y profesora. No vamos a hacer spoiler de la película, pero nos planteamos una pregunta ¿estamos ya en el futuro?

La inteligencia artificial ya es algo más que una trama de cine, y aunque no sea en forma de muñecas como M3gan, muchas se utilizan para acompañar y enseñar a los más jóvenes. Apps para escribir, dibujar… la IA (o AI, para los políglotas que se quejan) está por todas partes. Nos toca aprender a utilizarla.

Retos y oportunidades

Llegan el ChatGPT (que se ha colado en alguno de los párrafos de este artículo) o aplicaciones como Lexicart o Midjourney, perfectas para diseñar imágenes a través de las descripciones del usuario (como, por ejemplo, algunas de las que ilustran estas páginas).

Y como la picaresca está en el ADN humano, es inevitable que se intenten utilizar para resolver tareas laborales o escolares. Con esta idea en mente, el Consejo de Europa acaba de publicar el informe Inteligencia Artificial y Educación: “Una mirada crítica a través de la lente de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho”, que analiza las oportunidades y riesgos del creciente impacto de la IA en la educación.

En él, se analiza la situación de los derechos, libertades y ética en relación a las nuevas tecnologías, y se exponen los retos pedagógicos a los que nos expone esta nueva situación, en particular, el del plagio.

Algunos profesores vigueses ya exponían a FARO su preocupación con la llegada de ChatGPT y la facilidad que tiene esta app para elaborar textos con solo un par de instrucciones. Pero la situación va más allá. ¿Se considera plagio, cuando realmente ha sido creado desde cero?

¿Podrán sustituir las IA la tarea de un maestro? “De un mal profesor, sin dudarlo. Al maestro que enseña y dialoga, ninguna máquina podrá sustituirlo.”

“Yo, siguiendo la estela de otros, tengo la certeza de que habría que eliminar cualquier nueva tecnología del aula en las etapas de Infantil y Primaria, para introducirlas poco a poco en Secundaria”, cuenta Javier Estévez, profesor en el centro Divino Salvador. “Hay que tener en cuenta que su utilidad (tablets, ordenadores, etc) depende de ciertos conocimientos previos. A nadie se le ocurriría que, como las calculadoras hacen cuentas más rápidas, dejásemos de enseñar cálculo a los niños. No lo haremos porque, entre otras cosas, ayuda a desarrollar el pensamiento numérico y abstracto. Primero aprenden cálculo y después aprenden a utilizar la calculadora”.

Ahora, en un siguiente paso, llegan tecnologías está dispuestas a dar un vuelco a muchas de las cosas que conocíamos. En un click están preparadas para prepararnos cualquier trabajo escrito que les pidamos, sobre cualquier tema. Suena tentador.

Le preguntamos a Javier: ¿la utilizarán los alumnos? “Es un ingenuo quien piense que no. La ley del mínimo esfuerzo ha sido utilizada desde que Platón abrió su Academia. Si hoy en día nos preocupamos más de que aprueben que de que aprendan es lógico que la utilicen, para preocupación de muchos docentes que no podrán ni sabrán como impedirlo”.

Esta tecnología, no lo dudemos, ha venido para quedarse y convertirse en una ayuda para muchos sectores. Pero, ¿deberíamos introducirla en los centros educativos o deberíamos prohibirla?

Estas tecnologías, como ocurrió con la televisión e internet, han venido para quedarse, también en el ámbito educativo

“Esto último me parece una quimera, porque hoy por hoy muchos proyectos o trabajos que les solicitamos a nuestros alumnos se hacen fuera del centro escolar, y ahí difícilmente podremos controlar quién la usa. Si antes algunos deberes los hacían los padres, ahora los hará una inteligencia artificial, sin un mínimo esfuerzo por parte del alumnado”.

El uso de pantallas es una de las razones detrás de esta tendencia. Sus efectos a nivel neurológico ya están estudiados, y es uno de los focos más importantes a donde pretende mirar el sistema educativo.

“¡A ver si introduciendo inteligencia artificial en los colegios no nos estamos cargando la inteligencia real de nuestros alumnos!”

¿Se puede usar la IA para copiar los deberes? No es posible utilizar una inteligencia artificial para copiar deberes en la escuela. Aunque la tecnología de IA ha avanzado significativamente en los últimos años, todavía no se ha desarrollado una aplicación capaz de realizar tareas académicas complejas, como escribir un ensayo de la misma manera que lo haría un ser humano. Una IA puede elaborar un comentario de texto o una redacción de historia utilizando una técnica de procesamiento de lenguaje natural (modelado de lenguaje). Esto implica entrenar a la IA con un gran conjunto de datos, como artículos, libros, y otras publicaciones, para que pueda aprender a generar texto de forma similar. Una vez entrenada, la IA puede utilizar lo que ha aprendido para generar comentarios o redacciones al recibir una orden o una pregunta. Sin embargo, la calidad y precisión del texto generado puede variar dependiendo de la calidad y cantidad de datos utilizados para entrenarla. Pero ¿qué ocurre con ejercicios exactos, como los problemas de matemáticas? Sí, aunque parezca mentira, las Inteligencias Artificiales están más entrenadas en el ámbito del lenguaje que en de los números. Resolver preguntas matemáticas y científicas no solo es procesar lenguaje, sino que requiere analizar enunciados, aplicar de fórmulas en el momento preciso y el uso de símbolos. Pero los algoritmos de IA, como el aprendizaje automático y la visión artificial, pueden ser entrenados con conjuntos de datos matemáticos para aprender a resolver problemas específicos. Por ejemplo, se pueden utilizar redes neuronales para analizar ecuaciones diferenciales, o algoritmos de búsqueda para encontrar soluciones aproximadas a problemas de optimización. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los resultados obtenidos pueden variar dependiendo de la calidad de los datos de entrenamiento y de la complejidad del problema. Aquí es donde entra Minerva, la aplicación de Google que pretende suplir estas dificultades mediante una mezcla de números y lenguaje natural, explicando la solución del problema paso a paso. Aún no funciona correctamente, por lo que se equivoca de vez en cuando: errores de cálculo y de razonamiento, en los que los pasos de la solución no siguen una cadena lógica de pensamiento. Así que por ahora, no es una buena idea confiar los deberes de lengua, química, matemáticas o historia a una Inteligencia Artificial. Además, utilizar una de estas aplicaciones para “hacer trampas” es considerado una forma de fraude académico, y puede tener consecuencias graves como expulsión o revocación de títulos. ¡No te arriesgues!

Preparados para el impacto de la IA en nuestras vidas

Uno de los puntos del informe elaborado desde el Consejo de Europa va más allá del uso de la IA como utensilio escolar y sienta las bases de su papel para garantizar los derechos universales y la ética en las aulas.

La sobreestimulación a la que el alumnado se ve sometido desde pequeño conduce a una falta de atención y concentración que ya han denunciado algunos expertos, llegando a hablar ya de problema de salud pública.

“Los estudiantes de hoy comparten algunos elementos comunes: baja tolerancia a la frustración, baja capacidad atencional y de memorización, bajos niveles de lectoescritura, reducido vocabulario y escasa comprensión lectora” denuncia Estévez. “Y esto lo encontramos en todos los niveles educativos. Un docente que lo niegue no ha pisado un aula en los últimos años. El deterioro educativo es fácilmente observable y se refleja en múltiples estudios que se han venido realizando en estos tiempos.”

Las nuevas tecnologías han ido entrando a las aulas, mezclándose con educación tradicional: tablets, pizarras electrónicas, blogs y redes sociales... Una puesta al día que, si bien necesaria en muchos aspectos, es complicada de llevar sin una preparación experta ni conocimientos previos.

“Estas tecnologías pueden ser una herramienta útil, pero hemos pecado al convertirlas en un fin en sí mismas y no en un medio. Como profesor de Primaria, preferiría darles a mis alumnos naturaleza, libros, deporte, juego al aire libre, debates, escritura creativa, diálogo, teatro… y para eso no necesito nuevas tecnologías. Ni inteligencias artificiales. Tiempo tendrán para usarlas.”

¿Se puede usar la IA para enseñar mejor? La Inteligencia Artificial (IA) puede tener un gran impacto en el ámbito educativo, especialmente en el entorno escolar. En los colegios, la IA puede ser utilizada de diversas maneras, tanto para mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes como para hacer más eficiente la gestión del centro. Algunas de las formas en las que la IA puede ser utilizada en los colegios incluyen: La adaptación del contenido a la capacidad y necesidades individuales de los estudiantes: La IA puede ser utilizada para personalizar el aprendizaje de cada estudiante, adaptando el contenido y la velocidad de enseñanza a sus necesidades y habilidades individuales. Mejor evaluación y seguimiento de sus progresos: la IA puede ayudar a evaluar el progreso de los estudiantes y proporcionar retroalimentación en tiempo real para ayudarles a mejorar. Asistencia en tareas y proyectos: La Inteligencia Artificial puede ser utilizada para ayudar a los estudiantes a encontrar información relevante y a organizar sus ideas para realizar tareas y proyectos. Control y tutorías: La IA puede proporcionar asistencia y personalizadas para ayudar a los estudiantes a comprender mejor el material y a obtener mejores resultados. Gestión eficaz del colegio: Puede ser utilizada para automatizar tareas administrativas, como la asignación de clases y la gestión de asistencia, lo que puede liberar tiempo para que los profesores se centren en la enseñanza. En resumen, la Inteligencia Artificial puede ser una herramienta valiosa en los colegios para mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes y para hacer más eficiente la gestión de la institución.

La escuela del futuro ¿necesita profesores?

Tras repasar el impacto ético en el aprendizaje de los estudiantes llega la cuestión más polémica: ¿podrán estas inteligencias suplir la tarea del profesor?

“Del mal profesor sin dudarlo. Si nuestra docencia se basa en Kahoots, Canvas, vídeos de Youtube, etc, por supuesto que lo harán mejor. Pero yo a eso no le llamo ser docente. Ahora, al maestro que enseña, que guía, que es ejemplo, que escucha y que dialoga, no habrá máquina alguna que pueda sustituirle. La televisión no pudo hacerlo. Internet tampoco. No lo harán las apps”.

Según la publicación del Consejo de Europa, existen dos necesidades de abordaje respecto a las IA: una dimensión técnica (su uso) y una dimensión humana (su impacto).

El documento dirige hacia un mayor debate entre los Estados miembros del Consejo, para asegurar que los sistemas educativos respondan de forma proactiva y efectiva a los retos y oportunidades que conlleva la IA.

Más investigación, prácticas pedagógicas de calidad, salvaguarda de los derechos de las familias, mejoras curriculares, desarrollo profesional docente, enfoques multidisciplinares y, ante todo, priorizar los derechos humanos en la enseñanza con Inteligencia Artificial.

Aún queda tiempo antes de la rebelión de las máquinas. Está en nuestras manos usarlas bien.