¿Cantas veces nos presiona a idea de se realmente estamos a adicar tempo de calidade aos nosos pequenos e pequenas no entorno familiar? O Nadal, cargado de ofertas de plans familiares do máis atractivos, é un exemplo ben recente. Pero a realidade moitas veces é outras: pais e nais sen vacacións e con imposibilidade para conciliar.

É certa a importancia diso que damos en chamar tempo de calidade, eses momentos nos que estamos completamente centrados en atender as súas necesidades físicas e emocionais. Pero no diario atopámonos de novo coa dictadura do reloxo.

Como atopar logo certo equilibrio? Apostando tamén pola cantidade. As tarefas de cada día ocupan boa parte do noso tempo. Impliquémolos entón nesas actividades. Ademais de compartir máis horas xuntos, esa participación terá un efecto enormemente beneficioso na súa autonomía e autoestima. Percibirán que, se xorde algunha dificultade ou necesidade, a súa figura de apego, o adulto, estará aí para atendelo.

Por se fose pouco, integralos nestas rutinas humaniza aínda máis a figura dos pais e das nais: verán como experimentamos todo o abanico de emocións, como tamén nos enfadamos, frustramos ou equivocamos e daranos a oportunidade de falar aberta desas situacións.

Ben certo é iso de que os nosos pequenos e pequenas nos observan constantemente, aí está a verdadeira clave da educación. Non deixemos de buscar o maior número de momentos en exclusiva con eles, pero sen esquecer que teñen en nos o espello do que é a vida, non desaproveitemos iso tampouco.