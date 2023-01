"Mucho trabajar y no jugar hacen de Jack un chico aburrido”. El cine nos repetía este mantra, realmente un proverbio inglés referido a que, si no tenemos tiempo de ocio, nos volveremos adultos sosos y aburridos. Entonces, ¿por qué uno de los castigos más habituales entre padres y maestros es eliminar ese tiempo de ocio y descanso? “La clase se porta mal, se queda sin patio” o “como no has hecho los deberes, esta tarde estás castigado sin salir”.

Es algo habitual que ya no nos sorprende, pero que si sucede con demasiada frecuencia puede ser contraproducente. Y es que el tiempo de recreo tiene muchos beneficios que repercuten en su vida escolar (y emocional). “El recreo es importante para el desarrollo de los niños por varias razones”, apunta la psicóloga Júlia Pascual. “Primero, es una oportunidad para que los niños se muevan y se ejerciten, lo que es importante para su salud física y mental. Además, el recreo les permite relajarse y desconectar de la rutina del aula durante un tiempo, lo que puede mejorar su atención y rendimiento escolar”. Desconexión, descanso, pero también diversión. El recreo es un momento para jugar, lo que puede mejorar su bienestar general y su actitud hacia la escuela. Y del mismo modo que el recreo genera ganas por ir al colegio para jugar con los amigos, quedarse sin él puede producir el efecto contrario. Como señala la también psicóloga Sara Tarrés, “el rendimiento escolar de los niños que son castigados sin patio decae, se desmotivan y acaban odiando ese lugar, esa asignatura y a ese profesor. Al no poder liberar de modo natural el estrés, la ansiedad y el cansancio que acumulan a lo largo de las muchas horas que pasan dentro del aula, su malestar y frustración aumenta día a día”. Sí, necesitamos (y mucho) las tutorías En las escuelas se suele dejar a los niños sin recreo como solución ante una mala conducta que se manifiesta en el aula, pero como señala Pascual: “Si se hace de forma habitual es porque ese problema no se ha corregido, y por lo tanto no es un castigo efectivo. Si se mantiene esa solución intentada que no funciona durante demasiado tiempo no solo no resolverá el problema, sino que puede provocar que empeore o nazcan nuevos”. Una de las causas por las que esto puede no funcionar es precisamente la pérdida de esos beneficios de los que hablaba Tarrés, el estrés “El juego es una forma natural para que los niños procesen sus emociones. Si no tienen suficiente tiempo para jugar, pueden sentirse más estresados y ansiosos”, termina Júlia Pascual. Entonces, ¿cuál puede ser la solución? “Es importante buscar otras formas de abordar el problema de conducta, como trabajar con el niño en la identificación de sus necesidades y emociones, establecer límites claros y consecuencias consistentes, y proporcionar apoyo y orientación adecuados”. Y es que, como apunta Tarrés, “no existe una receta mágica ni nada parecido, porque es preciso ver qué ha sucedido en cada caso. Para que sea efectiva siempre se debe personalizar: qué edad tiene, qué ha hecho... y en función de estas variables intentar que la medida disciplinaria tenga una relación directa con su comportamiento”. Lo ideal es dar con un “castigo” que realmente pueda aportar algo a la actitud que han tenido los estudiantes, y quedarse sin recreo “no enseña la conducta alternativa ni por qué lo que han hecho es incorrecto”. Por último, ambas expertas coinciden en una cosa: “son niños y niñas, no adultos en miniatura. Necesitan moverse y el patio es imprescindible, negárselo es una medida que atenta contra su bienestar físico y emocional”.