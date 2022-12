O Observatorio Estatal da Convivencia Escolar, que regresa á súa actividade da man da ministra de Educación e Formación Profesional Pilar Alegría, presentou o pasado mes de novembro unha guía de prácticas sobre a figura do Coordinador de Bienestar.

Entre elas, aprobaron unha serie de recomendacións para traballar o ciber acoso nos centros escolares, que pasan pola elaboración de protocolos de actuación e unha serie de pautas para detectar estes comportamentos de forma temprana.

Para iso, o Ministerio plantexa a “monitorización de comentarios” e “o seguimiento de ‘hashtags’” nos perfís en redes sociais dos estudantes por parte do equipo docente.

“Propostas coma esta exceden as responsabilidades e funcións propias dun profesorado que xa está desbordado co traballo na aula”

En resposta a estas peticións, o sindicato independente de profesores ANPE presentou un manifesto no que expón a imposibilidade de monitorizar de “de ningún modo” aos seus alumnos nas redes sociais.

“Trátase dun punto discutible, ao carecer de cobertura legal ante as responsabilidades civís ou penais que puidesen derivarse desta actividade, xa que pode incorrer en intromisión ilexítima á intimidade, persoal e familiar, e á propia imaxe”.

Ademáis das implicacións legais, ANPE tamén destaca que o exercicio destas actuacións de control resulta inviable para un gremio desbordado ante o crecemento de tarefas burocráticas “que asfixian o normal desempeño do seu labor docente”.

Consideran que este seguimento das redes do a lumnado requeriría unha dedicación exclusiva, completamente allea aos traballos propios do profesorado nos procesos de ensino-aprendizaxe.

“Como docentes, asumimos con responsabilidade o noso papel na prevención e detección do ciberacoso, sempre dende a nosa condición de formadores. Pero non a vixilancia ou intromisión nas contas persoais do alumnado en redes sociais, ao tratarse dunha cuestión que compete ás súas familias (no caso dos menores de idade), e a outras instancias superiores nos casos máis graves”.

Destacan tamén que o seu sindicato foi o primeiro en alertar da necesidade de fomentar a convivencia e boas prácticas en redes sociais como mecanismo preventivo do ciberacoso, tanto entre iguais como cara ao profesorado.

Dende a propia asociación puxeron en marcha varias campañas e decálogos sobre convivencia e o bo uso do móbil e as redes sociais en centros educativos, dirixidas fundamentalmente ao alumnado de ESO, FP e Bacharelato, así como sobre o bo uso dos grupos de WhatsApp das familias usuarias do servizo educativo.

“Resulta agora dificilmente comprensible que xurdan propostas que atribúen ás docentes responsabilidades, relacionadas coa actividade dos seus alumnos na internet, que exceden as funcións propias do seu traballo na aula”, rematan dende o manifesto.

Esta guía de actuación presentada polo Ministerio, que se está últimando sen evitar os debates, contén tamén unha serie de medidas relativas á formación en protocolos específicos sobre ciber acoso para todos os axentes escolares, incluindo ao propio alumnado, para a detección temperá de posibles situacións de conflicto, depresión ou ciber bullying.