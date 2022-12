Además de Navidad, Janucá, Kwanzaa o Thanksgiving también se celebran en algún momento entre finales de noviembre y principios de enero; y no todas las familias creyentes cuentan con ingresos para recibir la visita de los Reyes Magos el día 6. Por eso, la mayor parte de los docentes ya no enseña redacción con la tarea de escribir una carta a sus Majestades de Oriente.

España se define como un estado aconfesional y en el Artículo 27 de su Constitución recoge el derecho que asiste a los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Aulas cada vez más diversas nos llevan a repensar también tradiciones y festejos en el cole.

Hay quién se pregunta: ¿Si el Día de la Madre o el Día del Padre ya no tienen cabida en clase cuando cada vez son más las familias monoparentales y homoparentales, lo tiene la Navidad en los pasillos y salones de actos de centros educativos en los que conviven distintas confesiones y culturas, además de familias agnósticas y ateas?Otros le dan la vuelta: ¿Se puede disfrutar del Camino de Santiago sin ser creyente?, ¿o de contemplar la Semana Santa de Sevilla?, ¿o de visitar la Sagrada Familia de Barcelona? En una lista que sigue con pintores como Murillo, compositores como Mozart o centenares de fiestas regionales.

“Es un tema complejo. Creo que debería ponerse más el foco en valores como la solidaridad y menos en otros aspectos como la decoración. También tenemos que hablarles de las fiestas de otras religiones y culturas”

Muchos elementos de nuestra cultura están configurados desde el catolicismo, y la celebración cristiana que conmemora el nacimiento de Jesús también luce con otra expresión en calles y medios extendiéndose en clave cultural, artística, histórica y comercial para ir más allá de la esfera religiosa en la que empezó. Así las cosas, puede que la clave esté en el cómo y aquí existe una gran diversidad de opiniones entre docentes y familias que, si en algo coinciden, es en que este es un tema complejo.

Es lo primero que advierte Javier Estevez, tutor de Primaria en el colegio concertado vigués Divino Salvador de Vigo, que, con todo, cree que la Navidad “ha trascendido ya lo religioso” y apuesta por trabajarla en clase como “parte de la cultura”: “Debemos centrarnos más en valores como la solidaridad y tratar los festejos de otras religiones”. Javi García, pedagogo y profesor en el CEIP arousano Torre Illa, aboga en cambio por “dejar de integrar elementos religiosos dentro de la escuela”: “Creo que tendría que cambiar y limitarse al ámbito de cada hogar. Los colegios tenemos otras realidades en las que intervenir para mejorar el desarrollo integral del alumnado y la Navidad ya se trabaja bastante en la educación no formal: las ciudades, los comercios y los medios también educan…”.

Para Rocío Paraná, jefa de estudios en el colegio concertado vigués Possumus, la globalización ha traído consigo la pérdida de ciertas costumbres locales: “La navidad se ha convertido en algo más consumista que espiritual. Los valores hay que trabajarlos todo el año”, nos dice, si bien matiza que: “Cierto es que, por otro lado, son celebraciones que los alumnos disfrutan y las familias demandan”.

Una viguesa madre de dos niños y “enamorada de la Navidad” — “lo reconozco”— le da la razón en esto último y es que echa en falta una mayor presencia de las fiestas en los centros : “Podrían tratarlo como una tradición y una forma de inculcar ciertos valores porque al fin y al cabo de eso debe tratarse: de solidaridad, de compartir tiempo con los nuestros y de disfrutar juntos. Si se celebra el Magosto o el Carnaval, también podemos celebrar la Navidad”. La suya parece ser la opinión mayoritaria entre las familias, aunque no es la única y hay quien prefiere mantenerse al margen y que así lo hagan sus hijos; también hay quién no puede concebirlas como un elemento externo a sus creencias. Estas son fechas especialmente oportunas para el respeto, la flexibilidad y la transigencia. Quizás todo lo importante esté ahí: se celebren (cómo se celebren), o no.

Con árbol, pero sin Belén, para aprender mates y plástica Ni Portal de Belén, ni ningún otro símbolo religioso; sin perder clase y sin festivales. En el centro de Secundaria y Bachillerato IES República Oriental de Uruguay (R.O.U.), la Navidad huye del culto y se plantea como una prolongación de los departamentos de Matemáticas, Educación Plástica y Tecnología; “como el Samaín o el Entroido lo son del Departamento de Lingua Galega”. Es una oportunidad para seguir aprendiendo, animar el centro y decorarlo, pero siempre, insiste su director, Pablo Martínez, “sin trasfondo religioso”. Así las cosas, la Navidad en el R.O.U se convierte en una forma de trabajar la papiroflexia o la geometría, creando adornos con forma de icosaedros o poliedros adosados para el árbol de Navidad, que llegará a los pasillos del Instituto para el Puente de la Constitución. También en un modo de aplicar conocimientos en operaciones matemáticas a la disposición de las luces festivas en las calles de la ciudad a través de un concurso de fotografía, tal y como hicieron el curso pasado los alumnos del curso de 2º de la ESO; y donde todos los materiales que se emplean son siempre de reciclaje. Además, el alumnado del IES República Oriental de Uruguay (R.O.U.) conoce otras celebraciones propias de estas fechas como Acción de Gracias a través de las auxiliares de conversación estadounidenses de la sección bilingüe.