Alberto Varela Ferreiro (Carballo), é ilustrador, licenciado en Belas Artes, e está especializado en Deseño pola Universidade de Barcelona. Colaborou en fanzines e revistas como a coñecida «Golfiño» e foi gañador de diversos certames de deseño. Conversa con nós ao fío da publicación ‘Plus Ultra, transición ao futuro’, o último cómic da súa colección de banda deseñada en Xerais, para falar da transición española, a emigración galega ou os incendios. Advirte que non se lle dan ben as entrevistas, pero nós non coincidimos. Xulgade vós:

Despois de moitos anos sen saír do libro de texto, as aulas parecen estar dando unha maior cabida ao cómic, vive unha época de idilio coa educación?

Recordo ler de cativo clásicos de literatura que se presentaban metade cómic, metade texto en prosa, sempre foi unha moi boa introdución para a lectura, sobre todo no caso do galego. Representa un material complementario a moitas das actividades da aula porque lles resulta moi atractivo.

Que segredos ten o cómic para ser quen de espertar ese interese dos mozos, esa motivación que non se encontra noutros formatos?

O cómic, se o pensas, é moi fácil de ler e presenta apoios visuais, a historia completase cos debuxos. Eu recordo facer hai xa anos unha viaxe a Xapón e quedar abraiado da cantidade de emoticonos que se empregaban para todo. Coido que, se o cómic está a vivir un rexurdimento, pode ser porque encaixa moi ben co estilo de comunicación do noso tempo, no que predominan as imaxes, os iconos en xeral; e os textos curtos, máis esquemáticos.

Que consello lle darías a un pequeno artista gráfico que queira empezar a escribir cómics, ¿que lle fai falla?

Ter unha historia que contar: cun bo principio, un bo desenvolvemento e un bo final. Eu, persoalmente, o primeiro que fago é deixar por escrito o relato; despois, elaboro un guión técnico, o que se chama un storie board, no que, páxina a páxina vou desenvolvendo o que quero contar. Despois, debuxo ese storie board, introduzo os textos e finalizo a historia.

Supoño que así naceu Plus Ultra. Transición ao futuro, cal é o obxectivo desta obra?

Ao igual que os anteriores títulos da colección, xorde coma unha forma de achegar a nosa historia á xuventude de xeito ameno e gráfico. En Plus Ultra quixen facer un cómic de aventuras no que o humor gañase protagonismo con respecto aos anteriores títulos.

Por que a transición democrática?

Era un reto tratar un tema que nestes anos volve estar tan de actualidade. Coma curiosidade, cóntoche que a idea deste cómic xurdiu en pandemia, cando, con certa inxenuidade, todos pensamos que “desta, íamos saír mellores”, pero eu penso que estamos retrocedendo a outras épocas: a volta a Guerra Fría, a crise económica polos prezos da enerxía, entón foi o petróleo, o problema dos populismos…

Galicia tamén está moi presente na obra…

Si, é a transición democrática en España, pero desde o punto de vista desa Galicia en pleno ‘Desarrollismo’, cando empezaba a desaparecer a vertente máis rural. O libro trata a emigración, o desastre do Urquiola na Coruña, o primeiro 25 de xullo tras a morte do ditador, pero tamén os incendios forestais ou a construción sen control…

Por que diría que é importante que a mocidade coñeza a nosa historia recente?

Coido que non son o máis adecuado para dicir por que, do que non hai dubida é de que a historia é unha materia moi importante dentro da educación. Dise que hai que estudala para non repetila, pero eu penso que máis ben é para saber quen somos, de onde vimos e por que chegamos ata aquí e, se a historia ao final se repite, ser quen de pórlle solución mais rápido.