La heteronorma y la diversidad de identidades de género es un tema puesto sobre la mesa en los últimos meses. Pero más allá de los conflictos en las sobremesas o en las tertulias de radio, es una realidad que viven muchos jóvenes en edad escolar. La asociación ARELAS (Asociación de familias de menores Trans) va más allá: “Un 10% de los estudiantes es LGTBI. Aunque muchos de ellos, probablemente, siguen el armario. Y si están ahí es por algo. Si el centro visibiliza esa realidad, habla de ella de forma natural y la toma en cuenta, el menor se sentirá validado y podrá salir y expresarse libremente.”

Una realidad que, como cuenta Cristina Palacios, presidenta de ARELAS, se convierte en una odisea, especialmente para el alumando trans. Con un protocolo que data de 2016, los modos de actuación en las escuelas están desactualizados, y no contemplan realidades no binarias, la despatologización y los constantes cambios en las leyes autonómicas y estatales.

Con ello, la formación y educación del equipo docente es esencial para saber cómo actuar. “Al final, todo lo que no tiene que ver con el mundo estrictamente lectivo acaba recayendo en los orientadores escolares, estén o no formados en el tema trans.”

La educación en temas afectivosexuales implica más sensibilidad, comprensión y empatía por parte de aquellos que cuidarán a los menores durante su estancia escolar: “Está demostrado que si hay mejor formación, hay mejor vida para el alumnado trans”.

Con esta formación y buenas prácticas en mente, se creó el Premio Escuela sin Armarios, un reconocimiento a la labor de aquellos centros que sí hacen bien las cosas. “¿Quiere decir que todo está perfecto? No, pero sí que puede ayudar a incentivar a los centros a mejorar, a cambiar las cosas”. Son los propios participantes los que envían a ARELAS un dossier con fotografías, actividades y escritos con lo que consideran relevante para el reconocimiento. Desde la asociación, puntúan.

“No llega con hacer una actividad sobre el Orgullo en junio y llenar todo de banderitas"

¿Y qué es hacer las cosas bien? Algo que tienen muy en cuenta es la transversalidad: “no llega con hacer una actividad sobre el Orgullo en junio y llenar todo de banderitas” aclara Cristina, “Esta es una realidad que tiene que estar representada en todas las asignaturas y en todo momento (biología, física y química, historia, literatura…)” .

En el caso del primer colegio ganador, el IES Johan Carballeira de Bueu, cuentan además con un grupo de alumnos LGTBI y aliados que se reúnen habitualmente, para compartir cosas que les suceden, ayudarse, y hablar de ello. “También, y no es menos importante, los centros deben contar con una estética particular: y es que no todo el mundo es heterocisnormativo, y eso debe estar representado en carteles, murales, cafeterías, bibliotecas…”

Protocolos de actuación

Actualmente todo viene establecido y aprobado por el protocolo de 2016 (aún sin la actualización), y en él ya se establece el correcto proceder con casos como los deadnames y los nombres sentidos: “Una lista no es un documento legal oficial, por lo que pueden y deben ser modificadas para utilizar el nombre con el que el menor se identifica”

Estos protocolos escolares pueden ser activados por el menor y su familia para que desde el centro, aún sin reconocimientos oficiales o legales, pueda utilizar los baños que le corresponden, los vestuarios donde se siente a gusto y, sobre todo, escuchar su nombre.

Pero ¿qué pasa si su entorno familiar no activa el protocolo? Aún no teniendo este apoyo, si el propio profesorado detecta esta realidad trans (“o si el estudiante se lo dice”) debe comenzar a trabajar en ello.

“Muchos profesores tienen un miedo infundado a las denuncias, cuando en realidad, en caso de conflicto, la ley protegerá al docente: deben velar siempre por el interés del menor y por su bienestar.

En la propia ley se recoge la necesidad y obligación de velar por el libre desarrollo de los menores. Y es que respetar su identidad, no es un favor, es un derecho.

“La ley (no solo el Protocolo Trans, si no también en, por ejemplo, la Ley Rhodes de Protección de la Infancia) afirma que tenemos que respetar el libre desarrollo del menor en todos los ámbitos de su vida y, por supuesto, la escuela es uno de ellos. Y es que la propia Consellería de Política Social de Galicia recoge que no respetar la identidad sexual de un menor es maltrato psicológico.

¿Qué ocurre entonces? ¿Por qué no todos los colegios funcionan como lugar seguro? “Por puro desconocimiento. Tanto de los profesores como, por supuesto, de los propios alumnos, que en la mayor parte de los casos no conocen sus propios derechos”. Por eso hay que atajar estas situaciones a través, de nuevo, de la formación. “De todas formas, quién quiere hacerlo bien lo hará, y quién no, también. Haya leyes o protocolos, estos pueden no cumplirse. Hay muchos casos en los que, por propia ideología, los docentes no hacen caso de los protocolos o no informan de ellos a los alumnos”. Allí es donde el entorno está en su derecho de denunciar: “Es importante que este tipo de actuaciones funcionen como llamada de atención para los docentes”.

Y es que los alumnos pasan mucho tiempo en el colegio y es primordial para su educación y para su vida que este sea un lugar seguro: “Un entorno feliz creará niños y niñas felices”

Conceptos de la diversidad afectivo-sexual

EXPRESIÓN DE GÉNERO

Es la forma en que expresamos y se reconoce socialmente nuestra identidad a través de nuestro aspecto físico, formas de hablar, roles y comportamientos. Hay femenino, masculino y neutro (andrógino)

ORIENTACIÓN SEXUAL

Es la atracción física, romántica o sexual a otra persona. Puedes ser heterosexual, homosexual, bisexual... También asexual (no siente atracción por ningún género). Y esto no tiene nada que ver con la identidad de género.

IDENTIDAD DE GÉNERO

Se trata de quién somos, independientemente del cuerpo y genital que uno tenga. No siempre coincide con el sexo asignado. Puedes ser cisexual (coincide), trans, o no binario (no te identificas con ninguno de los dos)

SEXO ASIGNADO

Es el que nos asigna al nacer en base a nuestra genitalidad. Con él se decide el género asignado y el nombre bajo el que se nos registra. Es una aproximación física, no emocional. Puede dividirse en macho, hembra e intersexual.