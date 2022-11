Noviembre es el mes de concienciación de la diabetes, que cuenta con su fecha de conmemoración mundial el día 14.

La diabetes es una enfermedad crónica en la que el páncreas no produce la insulina necesaria para regular los niveles de glucosa (azúcar) en sangre.

Esto puede conllevar desequilibrios (hipo e hiperglucemia) que precisan de atención médica y, durante el horario escolar, de los profesores. “No podemos apagar la diabetes con un botón cada vez que entran a clase” nos cuentan desde ANEDIA (Aociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes de Galicia). “Llevo cuatro años dando formación en los colegios y, afortunadamente, es cierto que cada vez se implican más, el 90% de los centros es consciente de la correcta alimentación y cuidado”.

Qué hacer ante un caso de hipoglucemia en la escuela

Es obligatorio que todos los centros tengan un equipo de atención médica específica, pero todo el claustro (además) debe saber qué niños tienen diabetes y qué hay que hacer en situaciones de emergencia. Actualmente, el sistema de medición más habitual es un sensor, unos parches que miden constantemente el nivel de glucemia y avisan si algo va mal, comunicando al teléfono móvil los niveles de glucosa en sangre a tiempo real.

La función del profesor será siempre sacar al niño de ese nivel de alerta. Si el sensor pita, puede que estemos ante una hipoglucemia (es decir, menos de un 70 de glucosa en la sangre). “Lo primero que debe hacer el docente es administrarle al niño algún hidrato de carbono de absorción rápida (hidratos sin grasa, como puede ser una pastilla de glucosa o un zumo de frutas). Esto le dará un “subidón de azúcar” que tratará de poner sus niveles de glucosa en números adecuados”.

Más o menos tras 10 o 15 minutos volveremos a vigilar los datos: si estamos por encima de 70 buscaremos mantener esa cifra facilitándole otro hidrato de carbono, esta vez de absorción lenta (una galleta, hidratos con algo de grasa) que permitan mantener la subida de azúcar. Si no se lo damos, corremos el riesgo de que los niveles bajen de nuevo.

Efecto a nivel emocional

A la hora de asumir su enfermedad, los niños son esponjas y se adaptan mucho a los cambios. Siempre decimos que son muy guerreros, “pero al final es una enfermedad, y se enfadan . Además, el nivel de glucosa afecta a sus emociones, ánimo y comportamiento”.

Cuando tienen hipoglucemia tienen actitudes que no tendrían en un nivel normal, reacciones impensables, sin filtro, no tienen control. “Les dices que tienen que comer para regularse, pero no quieren, porque su hipoglucemia les hace sentirse bien”.

Y con hiperglucemia pasa algo parecido: “Están más agresivos, irritables, tienen contestaciones que de otro modo no tendrían. Hay un falso mito de que las madres de niños diabéticos excusan todo su comportamiento por la enfermedad, pero es que lo que ocurre cuando el niño está fuera de los niveles de glucosa estándar no es normal, no es él”.