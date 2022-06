Estamos en la cuenta atrás para conocer los resultados de selectividad. Después de tanto esfuerzo y estudio ¿qué pasa si no estoy de acuerdo con mi nota? Presta atención a los tiempos y a todos los pasos para seguir si quieres revisar tu calificación de la ABAU.

Conoceremos las notas oficiales el 16 de junio, y se abrirá un plazo para realizar reclamaciones entre el 18 y el 20 de junio.

Durante este período debes decidir qué tipo de revisión te conviene solicitar (reclamación o segunda corrección) y después solo tienes que acudir al tu centro de estudios con tu DNI u otro documento oficial de identidad.

Si no puedes ir presencialmente, otra persona puede presentarse en tu lugar, con una fotocopia de tu DNI y una autorización firmada.

Si por el contrario prefieres esperar a los exámenes de recuperación para repetirlos y subir tu nota, también puedes hacerlo. Puedes presentarte a tantas convocatorias como quieras, tanto de la fase general como de materias de la fase específica, para mejorar la calificación.

Además, para calcular la nota se utilizará la mejor de las dos. Es decir: repetir la prueba no puede bajar el resultado global.

Lo que debes tener en cuenta es que muchas carreras llenan sus plazas en la convocatoria ordinaria de junio, así que es posible que, para cuando repitas el examen, ya estén todas asignadas. ¡Suerte!

Recuperaciones en julio, ¿hay tiempo suficiente?

Con la intención de encarar el verano con las prematrículas preparadas y de dar a todos los alumnos la posibilidad de solicitar plaza en la carrera de su elección, los exámenes de recuperación de la ABAU se han pasado a julio en lugar de quedarse, como era costumbre, en septiembre.

Pero este cambio reduce las posibilidades de los alumnos que necesitan repetir sus exámenes, que pasan de tener todo el verano a apenas un mes de preparación. Muchos acudían a academias durante las vacaciones, y ahora se encuentran con un horario más reducido en el que organizar el estudio.

Desde las preparadoras nos comentan que, en términos generales, no debería haber ningún problema, ya que “lo tienen fresco, y al fin y al cabo ya están preparados tras haber estudiado para la convocatoria ordinaria. No es lo mismo una recuperación a la que vas porque no has trabajado que una segunda oportunidad porque has tenido un bloqueo en el examen, un despiste, o un fallo que te ha costado la nota”.

Aunque también apuntan que estos tiempos y cambios en los horarios de los exámenes están suponiendo un estrés diario para los estudiantes, que en el último tramo del curso (mayo, junio y ahora julio) se enfrentan a “trabajos globales, exámenes de fin de curso, exámenes de recuperación, ABAU y recuperación de la ABAU. Parte de nuestro trabajo como profesores particulares empieza a parecerse al de un coach”.

Insisten en que hay que reorgarnizar la vida escolar: “o estos tiempos no serán suficientes en la situación que están viviendo. No son máquinas”.