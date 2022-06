No futuro, eles, coma nós, tamén pensarán con morriña nos veráns da súa infancia, eses nos que o tempo prometía ser eterno. Se o pensamos, de seguida entendemos que algunhas das nosas aprendizaxes máis importantes adquirímolas durante estes meses de liberdade, ás veces de aburrimento, precisos para o noso desenvolvemento e grandes aliados da proactividade, a creatividade ou a curiosidade.

As vacacións de verán deixan con diferencia a maior cantidade de horas de lecer de todo o curso; unha época na que moitas familias botan man dos campamentos para conciliar ao tempo que lles brindan novas vivencias aos pequenos, e que adoitan ser ademais días de maior goce compartido “todos xuntos”, nos que o crecemento vai implícito na ledicia, na diversión e na admiración polos maiores.

Deste xeito, e mesmo sen saír da casa, a cociña pode converterse nun “máxico” xeito de ensinarlles a pensar, a preguntarse polos porqués e, de paso, aprender química ou matemáticas, ou xeografía, ou historia, tal e como conta Beatriz Malvido, convencida de que non só poden asimilarse novos conceptos e competencias pasándoo ben, senón que esa e unha das mellores formas de facelo.

A lectura, pola súa banda, ten que chegar ao fogar con naturalidade e sen obrigas; e o verán representa unha magnífica oportunidade á hora de logralo. En palabras de Manolo Bragado: “Non hai mellor medida de fomento da lectura que o hábito enraizado na propia familia”.

Con todo, pode que a ferramenta máis importante que poidamos deixarlles sexa esa que, antes que calquera outra cousa, os fai persoas: a empatía.

“Nin un día sen ler”

Manolo Bragado Mestre, editor e coordinador do club de lectura CEIP de Laredo

Non está de máis lembrar que o tempo de verán non debe empregarse, agás recomendacións explícitas dos docentes, para realizar actividades económicas, que se retomarán en setembro; e que non hai mellor medida de fomento da lectura ca adquisición deste hábito enraizado na propia familia. Ademais de elaborar un horario de verán, podemos visitar a biblioteca pública; reler algún dos títulos preferidos do curso ou de veráns pasados; ou actualizar todas as semanas o diario de lecturas do verán, onde se recollen as nosas opinións sobre o que lemos, onde facemos as nosas recomendacións lectoras que compartimos, primeiro coa familia, e se nos é posible coas amizades.

“Cociña, ciencia e praia”

Beatriz Malvido Profesora de Matemáticas e ciencia no sagrada familia de aldán

Cocina máxica? Non! É Física e Química. Hai moitísimas cousas que se poden facer cos pequenos para que aprendan mentres o pasan ben: acercarlles ao coñecemento dos cambios de estado cun feito tan simple, pero que lles encanta, coma fundir xuntos chocolate ao baño maría; ou darlles a coñecer o proceso de fermentación a través dun pastel. O importante é xogar co misterio, sorprenderlles e deixar que se fagan preguntas para que aprendan a pensar. Nunha xeración máis sedentaria, todo o que implique actividades físicas e manipulativas será benvido: coñecer as plantas nunha excursión ou xogar a debuxar figuras simétricas na area da praia, onde tamén podemos facer secuencias xeométricas con cunchas e pedras ou gozar do tres en raia.