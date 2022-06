El pasado mes de marzo se anunciaba con una nueva Ley Orgánica una serie de cambios en la vertebración de la Formación Profesional en España. Las principales novedades atienden al carácter práctico de esta enseñanza, ya que se ha establecido que toda FP tendrá carácter dual: todos los estudiantes pasarán un tiempo trabajando en una empresa del sector que les corresponde.Con ello encontramos la noticia más llamativa, y es que todo el alumnado, sea de grado medio o superior, que realice dichas prácticas cotizará por ellas a la Seguridad Social, subvencionado en un 90% por el Gobierno.

¿Es la FP el futuro?

En el curso 2021/2022, los alumnos matriculados en cursos de Formación Profesional en España superan el millón (77.337 en FP Básica, 409.880 en FP Media y 523.309 en FP Superior). Estos números equivalen a un 11,4% más que en el periodo comprendido entre 2019 y 2020.

Si algo parece claro es que, desde todos los sectores, la Formación Profesional es actualmente uno de los caminos más demandados por su “empleabilidad”. De hecho, casi el 80% de los graduados en ciclos de FP (según estadísticas del INE) consiguen empleo un año después de terminar sus estudios.

“Son sobre todo los padres los que necesitan más información”

Unas cifras de inserción laboral y de satisfacción estudiantil que parecen dejar atrás los tiempos en los que la FP se tenía en muy baja consideración. “Antes se oía mucho el típico “el que no vale para estudiar, pues una FP”, pero creo que es una idea ya desterrada”, apunta Ana Freire, profesora de inglés en los ciclos del Colegio Vivas. Y es que, destaca, estudiar ciclos formativos es una opción muy extendida entre alumnos que ya tienen estudios superiores previos: “Una gran parte de los matriculados ya tienen formación universitaria, pero no les ofrece tantas oportunidades”.

Manuel Fontaíña, profesor de Ciclo Medio de Gestión Adminsitrativa y de Ciclo Superior de Administración y Finanzas en el centro Daniel Castelao, da con la clave de ese cambio de inercia estudiantil: “Cada vez más alumnos se dan cuenta de que la FP ofrece soluciones vocacionales en títulos cortos, de más o menos dos años, con una metodología mucho más práctica que motiva al alumno”.

Freire añade: “Es lo que sucede cuando se dan cuenta de que, para algunos empleos, es una enseñanza mucho más práctica, más rápida. Al fin y al cabo y como su nombre indica, se trata de una formación de profesionales, directa al mercado laboral”.

Sobre esta incursión, ambos profesores destacan que “de forma muy generalizada, los alumnos que hacen prácticas en una empresa terminan empleados allí”. Por lo que la noticia de la cotización a la seguridad social no hace más que formalizar una realidad de forma muy beneficiosa para los estudiantes. Freire, de todas formas, no termina de mostrarse tan optimista como su colega: “Los estudiantes hacen muchas prácticas y está genial que coticen. Pero desde el gobierno se planea financiar el 90% de esa cotización ¿quién se encargará del 10% restante? Porque si lo tiene que poner la empresa, cabe la posibilidad de que no quieran hacerlo”.

En lo que ambos coinciden es en la necesidad de derribar, del todo, el mito de la FP. “No se trata de que los alumnos sean más o menos brillantes que los que continúan por la vía académica al uso”.

Determinan que, entre los alumnos, está superado. “Son los padres los que necesitan más información. Hay un gran desconocimiento de las muchas posibilidades que ofrece la FP”.

¿Cuáles son los ciclos de Formación Profesional con mayores tasas de empleo en Galicia? Según datos del INE de 2019, las mayores tasas de empleo por familia profesional se concentran en Instalación y mantenimiento (89,4%), Fabricación Mecánica (88,0%) y Transporte y Mantenimiento de vehículos (87,2%). De este modo, el dato específico de los ciclos con mayores tasas de empleo es: Técnico Superior en Audiología Protésica (94,2%); Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de instalaciones térmicas y de Fluidos y en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos (92,3%), y Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial (91,5%). También presentan una empleabilidad por encima del 80% (86,7%) los ciclos de Técnico Superior en Estilismo y dirección de Peluquería y Técnico en Desarrollo de Aplicaciones Web.