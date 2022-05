La Xunta da instrucciones para que los centros preparen el curso de las dos leyes

El curso 2022-2023 será especial para profesores y alumnos. Durante el próximo ejercicio convivirán dos leyes: la aprobada por el actual Gobierno (Lomloe) se aplicará en toda la etapa de educación infantil y en los cursos impares de primaria, secundaria y bachillerato; la heredada del Ejecutivo anterior (Lomce), en los pares. Mientras la Xunta acaba de ultimar los decretos con los currículos oficiales, ha elaborado unas instrucciones para que los centros y los docentes se puedan ir preparando a los cambios que tendrán que llevar a la práctica a partir del 8 de septiembre, cuando comienzan las clases.

El texto redactado por la Consellería de Educación se publicará en el Diario Oficial de Galicia en los próximos días. En él se detallan las asignaturas y sus horarios lectivos y se abordan aspectos novedosos derivados de la Lomloe, como las agrupaciones, la posibilidad de cursar el bachillerato en tres cursos, las medidas de refuerzo o las fórmulas para superar asignaturas que quedaron pendientes de años anteriores.

En las instrucciones se indica que las programaciones didácticas se realizarán a través de la aplicación informática 'Proens', que ya está operativa. El anexo recoge las asignaturas que se impartirán en todos los cursos —desde educación primaria hasta bachillerato— con sus respectivas horas lectivas. Se pueden consultar en el siguiente documento:

Para los alumnos de 1º de ESO los colegios dispondrán de dos horas de libre disposición para incrementar la carga lectiva de las asignaturas obligatorias (Biología y Geología, Educación Física, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera, Lingua Galega e Literatura...). El aumento de carga para una varias materias que se dedica en cada centro se aplicará a todos los grupos de este nivel.

Además, por los estudiantes de este curso que presenten dificultades "continuadas en el proceso de aprendizaje, en particular de las en las materias lingüísticas, podrán quedar exentos de la materia de Segunda Lengua Extranjera.

Diversificación curricular

Las instrucciones también detallan qué estudiantes podrán acogerse a la diversificación curricular, esto es, los cursos de tercero y cuarto de la ESO adaptados para aquellos alumnos que presente "dificultades relevantes de aprendizaje". Estos son los requisitos:

Haber cursado 2º de la ESO. No estar en condiciones de conseguir la promoción a tercero o tener que repetir 3º. El alumnado que en el 2021-2022 cursase 2º ESO en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. Los estudiantes que finalizasen 3º de ESO en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento y no esté en condiciones de lograr la promoción al cuarto curso, siempre que incorporación le permita obtener el título dentro de los límites de edad establecidos.

Pruebas o actividades personalizadas

Para los estudiantes que al acabar 4º de ESO no obtengan el título se establecen medidas específicas para que lo consigan. Podrán superar las materias suspendidas a través de pruebas u actividades personalizadas durante los dos años siguientes. Los que en este curso que empiezan en septiembre no estén matriculados podrán solicitar, en mayo de 2023, la admisión para la realización de estas pruebas extraordinarias de las asignaturas que no superase. Serán en junio.

Agrupaciones

Otra de las novedades de la también llamada 'Ley Celáa' son las agrupaciones de áreas. Por ejemplo, en el caso de la educación primaria, las áreas de Ciencias de la Naturaleza y de Ciencias Sociales se pueden unir en una agrupación bajo el nombre de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural. Este tipo de sistema busca "consolidar y reforzar los aprendizajes para un adecuado desarrollo de las competencias clave, motivar al alumnado por medio de metodologías activas y promover estrategias que faciliten la coordinación y el trabajo interdisciplinario de los equipo docentes que imparten clase a un mismo grupo de alumnado".

Bachillerato en tres años

Otra novedad de la Ley Celáa es la posibilidad de cursar el bachillerato en tres años académicos, en lugar de en dos. Se podrán acoger a esta medida de flexibilidad los alumnos que cursen de manera simultánea a las enseñanzas profesionales de Música o de Danza, los que acrediten que son deportistas de alto nivel o alto rendimiento o los que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar alguna necesidad específica de apoyo educativo.