Ollos de auga está presente en moitas aulas de lingua galega durante os cursos de segundo ciclo da ESO, ben en forma de lectura obligatoria ou voluntaria. Unha etapa onde sempre consigue enganchar ao público máis esixente: os adolescentes.

Dende a súa repentina morte o pasado 18 de maio, as redes cubríronse de mensaxes de pésame por Domingo Villar. Amigos, colegas de profesión, compañeiros en diferentes etapas da vida... Pero tamén (ex) alumnos de Secundaria, que non o coñeceran como Domingo, senón como o ideador das pesquisas de Leo Caldas. Coñeceron ao inspector na saga de Ollos de Auga, lectura curricular nos seus institutos e que, co paso dos anos, converteuse no principio dunha historia de amor coa literatura.

Moitos confesan non só empezar a ler con máis asiduidade a partires das historias policíacas de Villar, senón tamén a escribir as súas propias novelas. Como conta Emilio Avión (director e profesor de Lingua Galega no Rosais II, centro onde a triloxía de Ollos de Auga ofrécese como lectura obrigatoria e voluntaria): “As obras escóllense dende os departamentos de lingua galega, normalmente adaptadas en función do nivel medio do curso”. E os textos de Domingo Villar están presentes precisamente por iso: “É fácil no bó sentido, cunha narración fluida, accesible e moi cómoda. Ademáis, as súas novelas achegan algo moi importante, unha naturalidade, unha cercanía coa contorna. Para os alumnos é un plus poder pasear polos mesmos lugares polos que o facía Leo Caldas”.

De feito, moitos destes estudantes, ademáis de ler e examinarse sobre as súas páxinas, tamén participaron nas excursións polas localizacións das novelas: a contorna moañesa, a illa de Sálvora, Monteferro, recorridos polo Vigo noir... aportando unha nova mirada a unha zona que xa coñecían, pero que cobra un novo sentido cando se visita cun libro nas mans.

Deste modo, ademais de ensinar lingua e literatura, poténciase unha aprendizaxe sobre o país, a súa xente e a súa vida. E Villar era o narrador dunha localidade enteira. “Sempre puxo a Vigo e a súa contorna no mapa, na historia”. Como el mesmo comentaba en FARO con motivo do seu galardón de Vigués Distinguido, “Vigo é un escenario privilexiado para a construcción de tramas literarias”.

Como apunta Avión: “Ofrecen un xogo entre realidade e ficción que é resultado de estar ambientado nun lugar que podemos vivir, respirar e tocar. Non se trata só de novela negra. Son textos poliédricos, que atenden ás demandas dos alumnos: o que queren ver, o que queren ler".

As lecturas obrigatorias dos institutos veñen marcadas polo estigma do aburrimiento, dos clásicos de páxinas e páxinas con notas ao pé que aburren aos estudantes. Das búsquedas online para resolver as preguntas dos exames evitando ler os capítulos enteiros. E niso, Ollos de Auga tamén é unha excepción.

“É capaz de achegarse a xente máis alonxada da lectura. Moitos estudantes teñen un rexeitamento á ‘literatura’, ao ‘concepto de’. Pero non ven estas obras como tal. Os alumnos non perciben estas novelas como un clásico ou unha grande obra (a pesar de, evidentemente selo). Conseguen entreterse, atopan novas perspectivas, e logran disfrutar coa lectura e descubrir unha parte deles mesmos no texto. Hai autores que crean lectores. E Domingo Villar é un deles”.

En moitos institutos estas novelas entran tamén no currículo de lingua galega en forma de lectura voluntaria, sen contar como materia de exame, e colleitando un éxito abrumador, que demostra “a forza de arrastre das súas historias”. Os adolescentes están especialmente conectados coas dúas primeiras partes da “saga” (Ollos de Auga e A Praia dos Afogados) mentres que a terceira (O último Barco) tal vez porque é moito máis longa, tivo un xenial recibimento nos adultos. Ao fin e ao cabo, os seus lectores tamén medran.

Son eles os que se despiden do Domingo vigués, escritor e amigo, esperándoo na mesa de Leo Caldas: “Vémonos no Eligio”.