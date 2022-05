Presentarse a la selectividad supone un buen número de preparativos. Todo el alumnado en puertas de presentarse a la ABAU 2021 en Galicia está dando los últimos repasos antes de los días de los exámenes, pero también están preparando todo el material que pueden llevar. Uno de los objetos que más preocupación causa es el tipo de calculadora permitido en las pruebas que así lo requieren (Matemáticas II, Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, Física, Química y Economía de empresa). En Galicia, según la Comisión Interuniversitaria de Galicai (Ciug) no están permitidas las calculadoras programables o con capacidades gráficas. Los miembros de la comisión delegada pueden comprobar si la calculadora cumple los requisitos; de no ser así se le retirará al alumno/a y no podrá substituirla por otra.