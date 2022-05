Quen dixo que o Erasmus era só para universitarios? Nun instituto de Vigo son pioneiros en aplicar un proxecto europeo destinado a Centros de Secundaria, de distintos países do continente e de diferentes tipos de educación (tanto públicos como privados) onde os protagonistas son o alumnado de 2º e 3º da ESO.

É o caso do Instituto de Beade, que nos explica o proceso deste mini Erasmus: "Os centros envían unha solicitude ao SEPIE acompañada dun proxecto que se poida realizar entre nenos de distintos países. Lánzase na plataforma e-twinning, onde se busca que outros profesores a vexan e lles apeteza participar. Se a idea sae adiante, os centros comezan a traballar xuntos e a viaxar a través de Europa".

O Instituto de Beade propuxo o proxecto "FRESSH" (consistente en receitas saudables, deporte, sostenibilidade e alimentación). O traballo foi aceptado e, automáticamente, Vigo converteuse no organizador deste Erasmus aprobado e coordinado pola Unión Europea.

Un proxecto común en Europa

En cada cidade xúntanse cinco nenos de cada país, para que o grupo non sexa demasiado grande, e sempre rotando.

"A idea é que ao final do proxecto, todos os nenos e nenas da clase visiten un dos países, dando prioridade a aqueles que non teñen facilidades para viaxar polo mundo" conta Celia, a encargada do proxecto. "Escollen eles os destinos que máis lles gustan, coma nunha listaxe con orden de prioridades, e no caso de coincidir, facemos un sorteo".

O tour que están facendo os alumnos de 2º da ESO deste centro vigués é envidiable, e extenderáse tamén ata o curso que ven, estando xa en 3º: "En marzo estivemos en Portugal. Agora, mentres falamos, hai outro grupo en República Checa. En setembro viaxaremos a Bulgaria, e no 2023, sobre xaneiro e febreiro, visitaremos Grecia. Como Vigo é a cidade organizadora, seremos o destino de peche".

Os profesores que acompañan ao alumnado tamén van rotando: "Estamos algunhas profesoras de ciencia e matemáticas", comenta Celia, que é maestra de bioloxía, "Pero tamén é indispensable a presencia de María, profesora de inglés que nos axuda co idioma ás demáis, e Pilar, pedagoga e terapeuta, para que viaxemos sempre con alguén que poida axudar se xorde calquer tipo de problema".

Deste xeito, os profesores tamén viven o intercambio, e coñecen outro tipo de ensinanza, xa que "son todo colexios públicos menos o de Grecia, que é privado. É outra forma de ver os centros. Fixemos unha cea de profesores e parecía a ONU".

Un intercambio curto, de domingo a domingo, coa intención de demostrar que a educación en España ten o mesmo nivel que no resto do continente. "Os alumnos están descubrindo que poden conversar con búlgaros e gregos en inglés e entenderse perfectamente, que o seu nivel de idiomas é igual de bo que o de calquera outro estudante europeo, só teñen que falalo con seguridade".

Sobre os gastos, Erasmus manda paquetes económicos segundo a distancia, e nin os nenos nin os profesores gastan demasiado: "Eles instálanse con familias de estudantes, e os profesores quedamos en hoteis".

Para coñecer ás familias, todos fan videochamadas antes das viaxes, falan, aprenden e comparten intereses comúns para que cada alumna se instale nunha casa na que estea cómoda.

Durante as estancias, todos os estudantes traballan en conxunto no proxecto presentado,neste caso facendo actividades como "análises de etiquetas ou dos alimentos dos mercados das súas cidades, temas de mobilidade ou receitas, que se publican na plataforma".

Este mini Erasmus nace por iniciativa do profesorado, axudados polos alumnos: "Participan en todo momento, e cando son prácticas de laboratorio más entretidas é moi agradecido, pero tamén axudan a organizar toda a parte burocrática".

E recorda: "Cantos máis centros queiran participar nesta iniciativa, máis crecerá, e poderán facerse intercambios máis longos e con máis participantes".