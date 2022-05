En el Día Internacional contra el Bullying y a quienes crean que este es un asunto ya superado, el experto les advierte: “La mayor parte de las estadísticas relacionadas con la violencia en jóvenes — filioparental, de género, acoso escolar — están experimentado repuntes en los últimos años, la tendencia es previa a la pandemia y el problema podría estar siendo infravalorado en las estadísticas oficiales. O no estamos preguntando lo suficiente, o no lo estamos haciendo bien”.

Ni son cosas de niños, ni se trata solo de cifras. Hablamos de jóvenes con nombre y apellidos que sufren maltrato por parte de sus propios compañeros, muchas veces a la vista de todos, y de forma repetida hasta el punto de mostrar hasta seis veces más probabilidades de presentar trastornos psicológicos como la depresión; y hasta cinco de manifestar ideaciones relacionadas con quitarse la vida. Tendencias, por su parte, cada vez más preocupantes en nuestro país: si el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte no natural entre los jóvenes de 15 a 29 años, los expertos señalan que, por cada defunción consumada, existen 20 tentativas detrás.

Por el 2 de Mayo, y también los otros 364 días del año, conviene recordar la magnitud de esta lacra a la que debe hacer frente la sociedad al completo y, para eso, el primer paso es conocer sus características, una tarea nada desdeñable si tenemos en cuenta que al menos una de cada cuatro víctimas no lo cuenta nunca o tarda meses en hacerlo. ¿El segundo paso? Mover ficha.

Las cinco C para detectarlo

1. -Cambios. Empiezan a pasar cosas que antes lo pasaban: la víctima empieza a sacar malas notas, pierde el material escolar o la ropa…

2. - Campanas. Las pellas, el absentismo. Falta mucho al colegio o se pone malo a menudo, está somatizando por el estrés que le produce ser víctima.

3.- Cuerpo. El de una persona que sufre acoso reiterado, no engaña: no aguanta la mirada, la agacha; va con la capucha puesta, encogida, quiere pasar desapercibida.

4.- Costumbres. Por ejemplo:siempre va al baño al llegar del patio: no es una manía, está evitando coincidir con el resto de compañeros en el lavabo; sale el primero y llega el último: no quiere estar en clase en ausencia del profesor; va siempre a la biblioteca en el recreo: puede que no sea precisamente por ser un niño muy aplicado…

5.- Comunicación de calidad. Es la gran C, sobre todo en las familias. Hay que hablar mucho con los hijos, hay que hablar con interés real y con nombres y apellidos, porque el niño que sufre acoso no quiere decirlo; y, si no trabajas mucho la confianza, no te lo va a contar.