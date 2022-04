A escritora galega Andrea Maceiras (A Coruña, 1987) vén de alzarse co Premio Anaya de Literatura Infantil 2022 da man de Alma de elefante, unha aventura de amor pola natureza e superación a través do súeste asiático, na que os seus protagonistas, os xemelgos Suy e Lawen, descubrirán que a fortaleza e a vulnerabilidade son, moitas das veces, dúas caras dunha mesma moeda.

Tamén premio Fervenzas Literarias 2015 por Europa express, Merlín 2020 da Editorial Xerais por A folla azul, Frei Martín Sarmiento 2021 por Conta nove estrelas, entre moitos outros, Maceiras descolga o teléfono directamente en galego — a súa voz é a que todos quixéramos escoitar de pequenos nun conto—, e o primeiro é o primeiro:

– Parabéns polo premio, como o recibiches?

–Foi unha pasada, emocionantísimo, realmente é un pulo moi grande para seguir. Non o esperaba, como o ía a esperar?

–Non é nin moito menos o teu primeiro galardón, a chave para escribir literatura infantil?

– Non sei se hai unha como tal. Eu intento achegarme sempre aos intereses da rapazada: máis que inculcar, eu creo que a literatura ten que ser un reflexo dos seus lectores. Supoño que para min é natural porque empecei facendo contos para a miña irmá pequena cando éramos nenas e sigo gozando moito de escribir para xente nova, teñen unha forma de ver a vida moi lúcida.

– Máis que os adultos?

– (Ri) Eu tanto non podo dicir, pero si moito máis do que podemos pensar. Algunhas das melloras conversas que tiven na miña vida foron con nenos e nenas e adolescentes.

–Agora que o dis, como se atopa o equilibrio para escribir para nenos sen caer no infantilismo?

– Esta é unha pregunta moi interesante. Eles son capaces de entender o mundo moito máis do que pensamos. A literatura infantil vai máis á esencia das cousas, que é, se cadra, unha das cousas que máis me interesan deste tipo de libros: que son, non máis simples, senón máis esenciais; van máis ao fondo das cousas, preséntanas de forma máis limpa.

–Fala de reflectir os intereses dos cativos… De aí vén a importancia da natureza e da loita contra o maltrato animal en Alma de elefante?

– O ecoloxismo e a defensa animal son temas que me preocupan e que preocupan a nivel social, pero que aos nenos e nenas interésanlle dun xeito insospeitado. Son unha xeración moi concienciada: estes temas espertan enseguida a súa atención e curiosidade, xorden diálogos de forma espontánea, e falan con moi bos razoamentos.

– Adica Alma de elefante ao pequeno ou pequena autora dun debuxo perdido, foi realmente esa a inspiración para o libro?

– Básicamente así foi. Sucedeu nunha viaxe a Camboya, nos Templos de Angkor. Sentei nun miradoiro e topeino: moi sinxelo, feito nun cuartillo escolar, simplemente trazado a lapis, pero nel estaban reflectido todo o que eu estaba vendo: o sol, os campos, as casiñas, un grupo de nenos que xogaban… E tamén un neno que ía subido nun animal moi grande que eu interpreto que era un elefante. E, nese debuxo, estaba todo o que eu necesitaba para escribir este libro, era como unha historia sen palabras.

–“Ás veces, os tesouros teñen catro patas e só as bolboretas voan alto dabondo para atopalos”

– É unha das frases que aparecen no libro, unha metáfora que alude a fortaleza e a debilidade. Ás veces, non reparamos máis alá das aparencias: o elefante parece un animal forte, pero tamén é sensible, protexe a súa pel con barro para que non se queime co sol e ten unha especial relación coa morte; as bolboretas son capaces de voar baixo chuvias moi moi intensas, e percorrer miles e miles de quilómetros sen descanso. Todos temos as dúas partes, as dúas forman parte de nós.

– Non o dis de forma explícita no libro, pero podemos entender que Lawen, a xemelga, ten un trastorno do espectro autista (TEA)?

– Si, é unha realidade que existe e que convén integrar nas historias de maneira natural. En parte, tamén está inspirado nunha viaxe a un santuario de elefantes, na que tiven a oportunidade de compartir grupo cun neno con TEA. Cando chegou, estaba bastante nervioso, pero era evidente que, segundo ía pasando o día, ía calmándose, notábase que estaba a gusto nese espazo natural, cos elefantes, e deume por pensar tamén nesa conexión especial que teñen cos animais, máis alá das palabras.

–Es da Coruña, Galicia ten influenciado o teu xeito de escribir?

– Eu penso que o de todos os que escribimos literatura infantil en galego. Algo que nos move é manter o relevo xeracional nos lectores da nosa lingua e penso que esa motivación dos autores é un dos factores que fai que esteamos a ter literatura infantil e xuvenil galega de tanta calidade.

– O peso das ilustracións na literatura infantil e xuvenil?

– Importantísima. Sabes que é unha das cousas que máis me preguntan cando vou aos centros escolares? Que por que non veu tamén o ilustrador de visita ao cole. Así de importante é.