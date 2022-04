El debate parece repetirse cada cierto tiempo cual Eterno Retorno: ¿Más o menos horas de Filosofía? “Resulta bastante cansino que, siempre que hay una reforma educativa, se ponga en duda la asignatura”, dice José González, profesor de la materia desde hace más de 20 años y preparador de oposiciones, para resumir así una sensación generalizada entre el profesorado.

Ahora, Galicia, al igual que muchas otras administraciones como la vasca o la catalana, ha anunciado que la materia sí continuará entre las opciones del desarrollo curricular autonómico, y es que son estos tiempos en los que fomentar el pensamiento crítico entre el alumnado parece más necesario que nunca.

¿A qué filósofo recurrirías para animar al alumnado a pensar nuestra época? Responden los docentes:

Hannah Arendt: “Non hai pensamentos perigosos; o pensamento é perigoso”

Zeltia Laya. Profesora e coordinadora das Olimpíadas de Filosofía

“¿Sodes libres de vir a clase?”

A Filosofía é unha das poucas materias que dota aos rapaces de sentido crítico e lles ensina a cuestionar as cousas. Hannah Arendt é unha figura fundamental hoxe en día polo seu estudo do totalitarismo e a banalización do mal. Ela dicía que “non hai pensamentos perigosos”, senón que “o pensamento é perigoso”, para explicar o motivo polo que a moitos sistemas xamais lles interesou que a realidade fose analizada polas súas respectivas sociedades. Ensinar filosofía é ensinarlles a pensar.

Necesitamos que vaian máis alá da memorización de contidos, que cuestionen o seu día a día, que entendan os motivos dos conflitos políticos e bélicos, que aprendan a estar no mundo dunha maneira consciente... Sen a optativa en 4º da ESO, o alumnado podería acabar a Educación Obrigatoria sen haber tido nunca a posibilidade de tocar esta materia, por iso é tan boa noticia que Galicia vaia mantela agora.

Outra gran noticia é a incorporación de mulleres filósofas como Zambrano, Beauvoir, Hipatia de Alexandría ou a propia Arendt no currículo de Bacharelato. Eu xa llo digo na clase: “Hai filósofos vivos e filósofas mulleres”. Non todos son homes mortos con toga e barba, coma, ao fin e o cabo, está no seu imaxinario.