Nació en 1984 en el seno de una familia minera de Durham, creció entre los enfrentamientos de piquetes y policía y su padre jamás entendió su pasión; y, con todo, Billy Elliot tuvo más suerte que otros niños y jóvenes con talento para el baile porque, en su camino, se cruzó con una profesora dispuesta a ayudarle. Si Billy Elliot pudo llegar al Ballet de Londres fue por su pulsión por la danza y por su determinación para practicarla durante horas y horas, sí; pero también por el apoyo de Georgia Wilkinson, que le mostró el camino y supo cómo estimularlo.

Cuando hablamos de Altas Capacidades debemos tener claras dos cosas: Una, que las Altas Capacidades se tienen, no se son; y que, por lo tanto, la capacidad va íntimamente ligada al esfuerzo y al trabajo, por un lado; y a un ambiente y o/ intervención educativa adecuados, por el otro. Es la suma de estos tres factores lo que da lugar a lo que se conoce como talento. Y dos: la idea que asocia a los niños con altas capacidades con un problema es tremendamente errónea; el problema, y grave, es no atender a sus necesidades. Las sociedades que no promueven el talento acaban siendo colonizadas por otras y no apostar por cultivarlo se trata siempre de un despilfarro de dimensiones cósmicas.

Aunque hay países que nos llevan años de ventaja, en España cada vez se sabe más sobre Altas Capacidades y vemos cómo, en las familias, se deja sentir ya una mayor sensibilidad al respecto: ¿Qué son exactamente las Altas Capacidades?, ¿cómo puedo saber si mi hijo/alumno las tiene?, ¿qué debo hacer?, ¿cómo puedo actuar? Son algunas de las preguntas que me transmiten por parte de las familias desde Faro Educa.

Bien, les parecerá de perogrullo, pero lo más importante cuando hablamos de un niño, tenga Altas Capacidades o no, es que sea feliz, así que: si yo fuese padre o madre de un niño en edad escolar empezaría por ahí, por ver si mi niño es feliz, si está adaptado, si se queja o no a la hora de hacer las tareas, y, sobre todo, me detendría a observarle, mucho y de forma atenta e informada, mientras actúa.

En este sentido, puede ser importante conocer cuáles pueden ser algunas de las características comunes a la mayor parte de niños con Altas Capacidades. Hablamos de rasgos como la precocidad — tienen un gran afán por saber desde edades tempranas—; la reflexión; o la concentración — cuando el asunto o la actividad les interesa—. Se tratan también de niños sensibles a los problemas de los adultos — se preocupan por la guerra o los incendios—, pensadores abstractos, estéticamente sensibles, flexibles y con disposición a asumir riesgos, con un alto nivel de energía… Y la lista sigue, aunque hay que tener en cuenta que cada persona es distinta y que, lejos de formar un todo homogéneo, los niños y jóvenes con Altas Capacidades son un grupo francamente heterogéneo; más, diría yo, que cualquier otro.

¿Qué hacer? Herramientas online

Una vez nos hemos informado sobre las Altas Capacidades y hemos observado signos en nuestros hijos, debemos saber que hay una infinidad de herramientas para detectarlo y/o atenderlo adecuadamente. Por poner sólo dos ejemplos: Las escalas de Rogers, disponibles online, son cuestionarios muy sencillos que pueden permitirnos hacer una primera valoración sobre las necesidades de los niños. La plataforma Renzulli Learning, de origen americano, por su parte, tiene hasta 50.000 recursos educativos que pueden ser utilizados por familias y profesorado. Una gran aliada para la personalización del aprendizaje: lo primero que hace es un perfil del alumno en función de sus capacidades, preferencias, intereses, etc. y, a partir de ahí, sugiere actividades adaptadas a este perfil.

Además, puede ser también recomendable acudir a los orientadores de los centros para que hagan una valoración psicopedagógica de las aptitudes relevantes para el aprendizaje del niño. Y es muy, muy, muy importante que no les hurtemos lo que sea aquello que les motiva: si son las mates, las mates; si es el violín, el violín; el tenis, el tenis… y es que las Altas Capacidades pueden referirse a cualquier ámbito: académico, artístico, deportivo y, en función de eso, deberemos responder de una u otra forma. Una vez más, tenemos que darnos cuenta de que “ellos, los niños y las niñas de más capacidad, nos necesitan ahora, pero nosotros les necesitaremos a ellos mañana”.

“El aprendizaje tiene un único protagonista: el aprendiz” Una de las claves, bastante olvidada, respecto de las Altas Capacidades es la velocidad en el aprendizaje. Hay estudios en EEUU que señalan a niños y jóvenes que, al inicio del curso, ya tienen dominado el 70% del currículo escolar de ese año; y la respuesta no se hace esperar: “Mamá, no quiero ir al cole porque me aburro”. Imaginaos el drama para ellos, con el riesgo de que se conviertan en personas perezosas y desmotivadas o desarrollen pautas de conducta desadaptativas. Si la escuela se empeña en dilatar un día tras otro la atención a estos niños, estará desperdiciando sus aptitudes;y lo que necesitamos es que se conviertan en ámbitos de desarrollo del talento, y del talento de todos. Para eso, tenemos que evaluar de forma periódica y continuada las capacidades de cada uno de los alumnos y, a partir de ahí, adaptarnos a sus necesidades — ¿cómo es posible que los niveles sigan diferenciándose por edades en lugar de por capacidades o competencias?— , otorgándoles a ellos el papel de sujeto agente y dejando que el profesor se convierta en ese orientador que abre caminos — lo que no supone necesariamente más trabajo para el profesor, pero sí para el alumno—. Es muy importante que ellos interioricen desde pequeños que la aptitud no suple al trabajo; y que las escuelas no promuevan el igualitarismo, sino las diferencias a través de una atención personalizada para que cada uno pueda desarrollar óptimamente su potencial. Cuando los docentes miramos a las personas, y no a los grupos, sabemos apreciar las diferencias y adaptarnos a ellas.

* Catedrático Emérito de la Universidad Internacional de La Rioja-UNIR. Está considerado una eminencia en el campo de las Altas Capacidades. Más información en el blog: https://javiertouron.es