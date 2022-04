Antía Cal, a mestra que revolucionou a educación en Galicia nos anos 60, faleceu o pasado 30 de marzo na súa casa de Moaña.

Un 14 de setembro de 1961, Antía Cal abría na rúa Pizarro as portas dunha escola pioneira en Vigo e Galicia pola súa innovadora concepción pegagóxica: laica, mixta, igualitaria, aberta e de carácter bilingüe e trilingüe: o colexio Rosalía de Castro.

A piques de cumplir os 99 anos de idade, esta pioneira da ensinanza deixa unha comunidade educativa orfa e con cinco leccións de escola – e de vida – que aínda se seguen aplicando. Faro Educa recopila estas leccións nas súas propias palabras.

1. O coñecemento da lingua propia para aplicar otras linguas

"O segredo para instalar o galego non está en suspender aos alumnos, nin na súa imposición, senón no agarimo. Non se pode ensinar o galego, que é lingua propia, coma se fose inglés"

O colexio Rosalía de Castro converteuse rápidamente nun foco de irradiación progresista que lideraba as novas tendencias en pedagoxía, pois por primeira vez en pleno franquismo, as linguas vehiculares dun centro de ensinanza eran o castelán e o inglés, apoiadas nun galego que estivo presente dentro e fora das clases dende o principio (extraoficialmente, xa que a represión do réxime non o facía posible).

2. A educación e o respecto dentro e fóra das aulas

"A educación actual é triste, non vexo aos nenos alegres, que iso é un erro."

Cando nin sequera falábamos da ‘intelixencia emocional’ esta xa formaba parte fundamental do proxecto pedagóxico de Cal. Dora Atán, profesora de lingua castelá e galega no colexio Rosalía de Castro, foi alumna da súa fundadora nos setenta, interacción que a fixo querer dedicarse, tamén, a ensinar. “O seu modelo baseabase na educación en valores, na educación emocional e o respecto. Os seus exalumnos coinciden en que teñen todos "un ADN común", uns valores que forman parte da misión que, para Cal, debe ter a escola.

3. A igualdade

"Creo que cada vez se ten máis en conta ás mulleres. É tan anacrónico, estúpido, o das diferenzas por xénero... Non hai por onde collelo”

Pioneira en todos os sentidos, Cal foi unha defensora dos dereitos da muller nunha época onde a discriminación e as diferencias eran aínda máis latentes que agora. “Foi a primeira vez que sentín discriminación” comenta cando rememora as dificultades para acceder á educación superior.

Os seus irmáns non tiveron que pedir permiso para estudar unha carreira. Ela si. E tivo que esperar ata recibilo. Finalmente, convenceu ó seu pai para estudar Comercio e Maxisterio e, inmediatamente despois, Xeografía (en Filosofía e Letras).

4. O valor do outro

"Para traballar ben, as cadeiras teñen que estar cheas de nenos de todos os pelaxes. De toda a xente que anda na rúa".

A igualdade entre os alumnos non se baseaba só na cuestión de xénero. Cal predicaba o respecto a o outro máis aló da súa nacionalidade, relixión ou orientación sexual. A experiencia dos nenos na súa vida diaria servía tamén de material para a clase, coa finalidade de desenvolver o pensamento crítico. A vida impoñíase aos libros: “Non era todo chapar, coma outros colexios da época. As vivencias eran leccións importantes".

5. Para ensinar, hai que sentir pasión

"Os nenos déronmo todo e ensináronme moitísimas cousas; ser mestra é o traballo máis fermoso do mundo".

Antía Cal dedicou toda a súa vida a educar, a facelo cunha emoción que sobrepasaba as notas no papel e as leccións apuntadas na pizarra. “Tita desvivíase polos seus alumnos, estaban por encima de todo”. Miguel Piñeiro, director do documental sobre a vida da maestra, destaca que se trataba “dunha muller cun compromiso total coa pedagoxía e a lingua. Era toda emoción. Unha muller moi grande e empresaria da educación. Non era unha figura diminuta.”