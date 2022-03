Mentres o mundo segue a xirar, como sempre o fai, as cousas pasan e as persoas corren; as bucinas soan, os bebés choran, a choiva cae; un mércores de cada dous, nove nenos e catro adultos reúnense ás catro da tarde na biblioteca escolar do CEIP de Laredo para gozar de algo tan sinxelo e fermoso ao tempo como abandonarse, xuntos, ao pracer da lectura. Alí están Celia, Irene, Breixo, Iago... e tamén Maricarme e Manolo. Son os aventureiros do club de lectura de Primaria Área Longa: “A idea é aprender e compartir lecturas en galego e en castelán, axudar aos cativos a crearse un itinerario lector”.

Se o club ten nome de praia; aos mandos, un capitán de altura: o coñecido mestre e editor en lingua galega Manolo Bragado acompaña a nenos e adultos a través de títulos como os cómics xuvenís ‘Coraje’ ou ‘Hermanas’, de RaniaTelgemeier; ou ‘A proba de Auga’, de Anémona de Río, entre os títulos máis recentes abordados por este pequeno equipo explorador de verbas e historias. Len en alto porque “gozan de facelo” e, despois, comparten impresións, dúbidas, indagan nos detalles da narración e, as veces, ata completan a lectura con outras actividades coma visitas a bibliotecas, viaxes en tren ou charlas cos autores. “É un libro moi recomendable, introduce aos nenos en temas como a morte, pero faino de xeito natural, desmitificándoos, non é nada dramático” Desta vez elixiron ler ‘1000 cousas poden pasar’, de Jacobo Fernández Serrano, editado por Xerais e Premio Merlín 2009, unha viaxe disparatada na cidade imaxinaria de Nil, onde todo é posible, onde o surrealismo é o normal e o absurdo convértese en lóxico. “É un libro moi recomendable, introduce aos nenos en temas como a morte, pero faino de xeito natural, desmitificándoos, non é nada dramático”, comenta así Maricarme Marqués, profe, nai e membro do Club Área Longa, sobre esta historia que empeza co problema dos fillos do rei do mar, Neda e Mercurín, e que de seguida eclosiona nesas“mil cousas máis” que“poden pasar”, con insólitos personaxes e novas situacións disparatadas: “É un libro moi divertido e que ten moitos personaxes, ao principio saen catro”, cóntanos Breixo, convertido en crítico literario por un día para animar aos lectores do xornal a mergullirse nesta historia“dunha busca e un encontro repartida entre tres mundos”, tal e como a define a súa compañeira Celia, que remata sinxela: “A min gustoume moito o libro, está moi ben”. “É un libro moi divertido e que ten moitos personaxes, ao principio saen catro” Conta Bragado que sempre intercambian enigmas de lectura, “un xeito de facer común a experiencia da lectura, de crear un espazo neutral no que os distintos niveis poden atoparse e falar de experiencias e impresións”. Unha serie de interrogantes sobre os detalles da trama, a localización e os personaxes, que son quen de estimular unha lectura máis consciente, pausada, profunda. Hoxe comparten con nós ata sete dos corenta enigmas que traballaron para a acercarse á trama da historia de Jacobo Fernández. Animádesvos a resolvelos? Velaí van: Que aborrecía Hedión?;

Que desgraza sufriu Lina?;

Que quería para si o can Romero?;

En que consiste o xogo do lanzamento de agasallo?;

Quen falaba en metáforas?;

Cal foi a razón da mudanza do alcume de Pindo IV?;

e, finalmente e por suposto: Quen acuñou a resposta: “Que sei eu, mil cousas poden pasar?