Faro Educa conversa con docentes expertas en Educación en Igualdad sobre los prejuicios y los estereotipos de género, esas ideas abstractas, impuestas y demasiado simplificadas que, a fuerza de repetirse, se han vuelto “verdades”. Derribar sesgos de género y micromachismos debe ser una tarea para cada día y, coinciden, no hay que esperar ni mucho menos a la adolescencia para empezar.

Los niños aprenden e investigan el mundo desde muy pequeños, y lo que se les transmite durante los primeros años de vida les condicionará en el futuro y durante la creación de su personalidad, por lo que lo no, no son demasiado pequeños para entenderlo.

Es importante apostar desde el principio por la coeducación, o lo que es lo mismo: “educarles para un proyecto de vida en el que no quepa el sexismo, ni el machismo, ni las desigualdades”, tal y como la define Marian Moreno, considerada toda una eminencia en este campo desde el que ha estado enseñando a su alumnado durante más de 30 años; y lo mismo opina Mercedes ‘Chis’ Oliveira, profesora de Filosofía en el instituto vigués Aleixandre Bóveda y al frente de proyectos de corte feminista como el laureado @comandoigualdade, para quien la coeducación “es la solución, poner luz sobre los problemas que están detrás. Es pensamiento crítico contra el sexismo, la misoginia y el androcentrismo”.

Con todo y en una sociedad cada vez más rápida y ocupada, a las familias les cuesta a veces encontrar un equilibrio entre la educación en casa y en el colegio. Para combinarlo, María José Méndez Lois, Doctora de universidad experta en Pedagogía y Didáctica y parte del ‘Seminario Permanente de Emocionalidad, Géneros y Desarrollo Humano’, propone que las familias sean muy conscientes del ejemplo que están dando: “Es a través de los modelos de conducta que los niños y niñas adquieren el 90% del aprendizaje”, argumenta antes de dar paso a Chis, que lo tiene claro en este sentido: “¡Educa toda la tribu, no solo el colegio y no solo la familia!”.

Las familias preguntan

En su día a día, son muchas las familias que se encuentran con dudas a la hora de educar en Igualdad. Faro Educa recoge algunas de sus preguntas para transmitírselas a las expertas, que responden:

Déborah, madre de una niña de dos años y medio, se preocupa por los micromachismos, y recuerda “el machaque” que sufrió al no ponerle pendientes.

■ María José: “No se trata de ‘evitar’ los micromachismos, porque sería imposible, pero sí tomar conciencia de que los cometemos, buscar un cambio de conducta y hablar sobre ellos, exponiéndolos como algo que se aprendió en el pasado y que en este momento se considera incorrecto”.

■ Marian: “Por ejemplo, el tema de poner o no pendientes a una criatura por el hecho de ser niña es una costumbre que deberíamos ir desterrando, primero porque supone un daño físico y segundo, porque la idea de que los pendientes son solo para las mujeres está desfasada.

Lara, madre de un niño de 3 y una niña de 7, pregunta si los recursos de la administración tanto en el sector educativo como en el institucional son suficientes para educar en igualdad. Y si lo son, ¿qué es lo que falla?

■ Chis: “No se lo toman en serio, y el profesorado necesita más recursos. Actualmente solo se recibe coeducación por parte de los maestros que están interesados en el tema, pero incluso así muchas veces se hace complicado. No se enseña en Magisterio, no se forma a los docentes para ello”.

■ Marian: “El sistema educativo está obligado a educar para la igualdad, y llevamos muchos año haciéndolo de manera voluntarista, ahora es el momento de que las autoridades educativas se pongan a ello”

A María, madre de una niña de 9 años, le preocupan las diferencias que aún existen a la hora de hablarle sobre sexualidad a niños y niñas, y cómo debe abordarse.

■ Marian: “La clave es dual, a los niños hay que enseñarles a vivir con una masculinidad que no agreda, y a las niñas, a vivir en libertad, a defender sus derechos y a protegerse. Porque, por desgracia, en la sociedad abundan los depredadores sexuales. A mí me gusta mucho tratar de llegar a pactos, en los que se respete la intimidad de las niñas pero a la vez se tenga acceso a sus contactos para vigilar que no están siendo víctimas de ningún depredador”.

■ Chis: “Es especialmente importante prestar atención a la parte emocional de la educación, tanto para las relaciones afectivo-sexuales como románticas. La grave situación que vivimos ahora es producto de no haber hecho los deberes”