“Soy licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Mi experiencia profesional está marcada por esos primeros estudios, en diferentes sectores, pero siempre en el ámbito contable/financiero. Después, elegí un ciclo de FP: Asesoría de Imagen Personal, por puro pálpito. Necesitaba explorar mi lado más creativo y se presentó la oportunidad a través de este ciclo. Y he aprendido muchísimo”. Se llama Rosa María Portas. Tiene 47 años. Natural de Vilanova de Arousa, lleva en Vigo más de dos décadas. Ella es una de las estudiantes gallegas que, tras ganar el concurso de FP en Galicia (Galicia Skills) en su área de estudio (Asesoría de Imagen Personal y Corporativa, con expediente de sobresaliente), quedó de primera en el ámbito nacional. Es decir, son los mejores de España en la rama de FP elegida.

Portas explica que no solo exploró otro ámbito de conocimiento, sino que aprendió mucho a nivel personal. “Me ayudó a romper muchas barreras. Me animó a descubrir un campo muy diferente al que tenía entonces. Y me aportó otra mirada del mundo, que puedo aplicar tanto en el campo profesional como en el personal”, describe Portas.

En estos momentos, y tras el éxito académico obtenido en este nuevo campo, Portas Tato trabaja en un proyecto personal: “espero que vea la luz más pronto que tarde”, afirma.

Cecilia Pérez Davila, A Pobra do Caramiñal, 39 años, trabaja en una conservera en su municipio y estudió el Ciclo de Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria. “Me titulé en junio de 2019 y obtuve una nota media final de 9,73. Antes había estudiado Ingeniería Química en la Universidade de Santiago (titulada en 2011)”, expresa Pérez.

Asegura que estaba sin trabajo y se planteó la posibilidad de cursar un ciclo de FP, con la esperanza de encontrarlo a través de estos estudios. “Sobre todo por el tema de las prácticas”, explica Cecilia: “además de que es un sector con mucha presencia en mi entorno, encontré este ciclo y me pareció interesante y me decidí por él”, añade. En cuanto a las distinciones en habilidades vinculadas a la Formación Profesional, tanto en el ámbito autonómico como en el nacional, Cecilia asegura que quizás sí confiaba en sus opciones “para el título autonómico, pero el nacional me parecía más complicado”. “Fue una grata sorpresa”, apunta Pérez, que añade: “Me gustaría desarrollar mi carrera en el entorno de la calidad y seguridad alimentaria. Confío en que llegue ese momento”.

Esteban Fernández Alonso, de 35 años y natural de Tui, también se llevó una sorpresa con su distinción nacional. Cursó el Ciclo Superior de Diseño y Amueblamiento, que terminó en 2017, con una nota de 9,17. Antes había estudiado un Ciclo Medio de Fabricación a medida e instalación de carpintería y mueble (terminado en 2005). “Trabajé en varias carpinterías pequeñas en fabricación y también en el sector de la automoción. Me gusta la carpintería y después de haber hecho el ciclo medio y trabajado en carpinterías en fabricación me gustaba poder aprender a hacer el diseño técnico y despiece para la posterior fabricación de los muebles”, describe Fernández. ¿Te esperabas ganar? “Sabía que tenía posibilidades, pero no es fácil y participan los mejores”, apunta. Desde 2017, año de finalización de estudios, trabaja como delineante en oficina técnica en una de las carpinterías del grupo Cándido Hermida, en Narón. Le encanta su trabajo.