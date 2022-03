As nosas costas, mares e océanos están ameazados por accións humanas perfectamente visibles e de sobra coñecidas pola sociedade, as verteduras de petróleo (Nunca máis por favor!!); a contaminación polos plásticos; a contaminación por un exceso de nutrientes que provoca a chamada sopa verde, ou sexa grandes concentracións de algas (acordádevos do Mar Menor) que cando morren e podrecen deixan sen osíxeno o resto da vida que morre. Tamén causan gran impacto visual as grandes concentracións de organismos non moi agradables como as medusas; os estragos en ecosistemas de grande biodiversidade como os fabulosos arrecifes de coral e as pradeiras de plantas mariñas, pero tamén os menos luminosos, pero igualmente fermosos e ricos, fondos de algas calcáreas, maërl, ou os bosques de laminarias. Eu dedícome a medir o invisible e cuantificar o non medible, e ademais son tan teimuda que volvo e volvo aos mesmos sitios cada mes, cada ano, incluso metendo todo o laboratorio nun barco para coller moreas de litros de auga a distintas profundidades e medir e medir coma se non houbera un mañá. Si. Son un pouco nerd.

Sabedes que o océano, tan grande como é, axuda a amolecer o cambio climático causado pola humanidade. Este socorro non é de balde e tampouco infinito. Grazas ao océano a temperatura media global é 15ºC fronte a 50ºC, e temos 400 partes por millón (ppm) de CO2 na atmosfera fronte a 600 ppm. Lembrade que o obxectivo mundial é non subir máis de 2ºC sobre os 15ºC, e que na época preindustrial tiñamos 280 ppm de CO2. Cada vez que nos bañemos no mar deberiamos lanzar un ‘grazas!’ ás ondas: o quecemento global é en realidade un quecemento do océano xa que este absorbe un 90% da calor provocada polo aumento de gases de efecto invernadoiro na atmosfera e tamén actúan como un sumidoiro de CO2, absorbendo un terzo do CO2 vertido á atmosfera polo home.

Os cambios invisibles no océano: o quecemento, a morea de carbono inorgánico engadido que provoca a chamada acidificación ou baixa do pH, e outra moi importante, a perda de osíxeno (lembrade que ao quentar auga fórmanse burbullas), son as tres principais ameazas á vida no océano recoñecidas por paneis internacionais de nerds, científicos, oceanógrafos. É ben sabido que unha imaxe vale máis que mil verbas. O problema é que ter evidencias desas ameazas é difícil, precísanse datos, análises de litros de mostras de auga de mar collidas no mesmo sitio ao longo do tempo, son as chamadas series temporais en oceanografía química, a slow oceanography. Slow tamén porque os cambios no océano son lentos, e separar a parte relacionada co cambio climático (sinal) da variabilidade natural (rumor de fondo) engade complicación á tarefa de obter as probas “visuais” do invisible. Así que o meu gran obxectivo oceanográfico é medir con moita precisión e con métodos moi exactos variables que amosen esas ameazas invisibles á vida no océano. Esta oceanografía de masa nai, de lévedo lento, é moi valiosa non só para mostrar o invisible senón tamén para razoar solucións fronte ás ameazas e puxar por políticas medioambientais de adaptación e mitigación. A slow oceanography é tamén unha tarefa de equipo, precísase persoal técnico e investigador que comparta a mesma paciencia e obsesión por medir moito e ben, por coidar o material e os equipos, con forza e paciencia para facer o mesmo ao longo dos anos.

Pertenzo á primeira promoción de Ciencias do Mar da Universidade de Vigo do ano 1996 e son oceanógrafa química. Esta profesión era case o meu segredo, agora dígoo alto e clariño. Cada vez que tiña que me presentar ao grupo de mamis e papis da escola dos meus fillos tiña algo de vergoña e remataba dicindo que era funcionaria, así evitaba una explicación de dez minutos sobre a miña profesión e para que raios serve. Agora ata os meus fillos llo din aos amigos. Ao principio nin sequera o sabían pronunciar.. “ocenoffafa... cenologa..”. Tamén teño outro segredo, son a xefa. Si. Eu coordino, organizo, teño conta dun pequeno grupo de persoal técnico e investigador. Hai uns anos chegamos a ser cinco, catro mulleres e un home, despois, tres mulleres e dous homes, e agora somos dúas mulleres. Imaxino o sorriso das lectoras e lectores, xa sei que unha parella non é un grupo! Pódovos asegurar que manter no tempo persoal contratado é unha tarefa moi cansada, moi competitiva, chea de sustos cando rematan os contratos de súpeto, e de alegrías cando recoñecen o noso bo facer e podemos contratar xente moza ilusionada. Como son moi teimuda e sempre positiva, estou segura que máis cedo que tarde acadaremos ser un grupiño outra vez. Este grupo chámase INOCEN polas siglas en inglés de Oceanografía Química Inorgánica e tamén polas outras obrigas inocentes que condicionan a nosa actividade: os cativos, os dependentes maiores, as persoas que precisan os nosos coidados, a nosa dedicación en tempo e atencións e nos obrigan a ser moi organizadas, efectivas e realistas cando aceptamos acadar uns obxectivos.

O meu terceiro segredo é que eu non quero que a miña filla ou o meu fillo gañen un Premio Nobel, senón que, fagan o que fagan, que sexan felices, boas persoas e comprometidas co mundo e ca sociedade.

Se queren investigar, adiante: este país precisa cambiar, a ciencia básica e aplicada é necesaria. Polo de agora na miña profesión eu son unha máis, traballadora por vocación, que só espera volver ao patio do meu recreo na bandexa de prata do mar de Vigo.