“Con este cartel quería expresar os pasos que xa deron as mulleres ata agora e os que nos quedan por dar”. Laura Romero, de Mos, 14 anos, e alumna do IES Ribeira do Louro (O Porriño), é a gañadora dun dos carteis deseñados por estudantes de centros de toda Galicia para celebrar o 8M: Día Internacional da Muller. “Representa os pasos dados, a pegada que deixamos con eses pasos, con eses avances”, apunta Romero. Son os seus propios pés os que aparecen no cartel, impregnados previamente en pinturas de cores. “As nosas pegadas fan o camiño cara a igualdade”, é a frase do seu deseño, destacado cun premio do concurso de carteis que cada ano convoca a Xunta. Laura Romero cursa 3º da ESO.

En total presentáronse 57 propostas, deseños realizados por centros educativos de toda Galicia. Era o concurso de deseño do cartel para hoxe, día 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Participou alumnado de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria (ESO), Bacharelato e Formación Profesional (FP). Resultaron gañadores nas distintas categorías centros de Guitiriz (Lugo), Arteixo (A Coruña) e O Porriño (Pontevedra).

O centro do Porriño destacou na terceira categoría, aberta ao alumnado de 3º e 4º de ESO e 1º e 2º de Bacharelato, FP Básica, así como de ciclos de grao medio e superior. A participante de 3º da ESO do IES Ribeira do Louro do Porriño foi recoñecida co primeiro premio pola presentación do cartel “Camiño cara a igualdade”, seguida, no segundo lugar, por “Somos e estamos”, a proposta dunha das aulas de 1º de Bacharelato do IES Val do Asma de Chantada (Lugo).

Na primeira categoría, dirixida ao alumnado de Infantil e de 1º a 4º de Educación Primaria, o xurado deste galardón premiou a proposta dos alumnos de 1º de Primaria do CEIP Plurilingüe Lagostelle de Guitiriz (Lugo), que incluiu o lema “A igualdade está na túa man”. O segundo posto correspondeu a unha rapaza de 1º de Primaria CEIP de Marcón (Pontevedra) coa súa proposta “A igualdade está nas nosas mans”.

Na segunda categoría (entre os traballos presentados polo alumnado de 5º e 6º de Primaria e de 1º e 2º da ESO_de centros galegos, resultou vencedor “Semente delas, colleita nosa. 8M Día Internacional da Muller” do Grupo de Educación Especial do CPR Agarimo de Arteixo (A Coruña); mentres o segundo premio recaeu no grupo de 5º de Primaria do CEP Doutor Fleming de Vigo polo cartel co lema “Ti decides”.

Os carteis utilízaos a Xunta na campaña de conmemoración deste 8 de marzo, así como para outras accións de sensibilización e promoción da igualdade. O concurso forma parte das actuacións que a comunidade autónoma desenvolve no marco do Pacto do Estado contra a Violencia de Xénero.