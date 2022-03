Neste libro explícase como funciona o planeta e por que os gases das vacas contribúen ao cambio climático. Pero todos e cada un de nós temos un superpoder para poñerlle freno. Titúlase "Las vacas y el cambio climático", unha obra de Luisa Martínez Lorenzo, investigadora, divulgadora e responsable da Unidade de Cultura Científica do Centro Superior de Investigacións Científicas (CSIC) en Galicia.

- Como se lle ocorreu a idea deste libro?

A necesidade de reducir o consumo de carne é un tema do que se fala desde hai tempo nos medios de comunicación, nas redes sociais, nos centros escolares, nas familias... Con todo, decatámonos de que a rapazada non tiña nada claro cal era exactamente o problema, e dicir, como algo tan inofensivo e doméstico como é unha vaca pode ter implicacións en algo tan global e urxente como é o cambio climático? De aí naceu a idea deste álbum.

- Que teñen que ver as vacas co cambio climático?” Será un tema de gases?...

Efectivamente, a clave está nos gases. Nun dos estómagos das vacas, o rume, traballan diferentes especies de bacterias descompoñendo o pasto ou a forraxe por exemplo, nun proceso que libera metano e coñécese como fermentación entérica. Este gas producido durante a dixestión, é posteriormente exhalado pola vaca, maioritariamente pola boca. O problema é que o metano e un dos chamados gases de efecto invernadoiro (GEI) que contribúen ao quentamento global.

Sabendo que as bacterias son microscópicas podemos pensar que non ha de ser para tanto pero aquí chegan os números. Imaxinemos o rume dunha vaca de 80 litros por exemplo. Tendo en conta que nun mililitro do rume desa vaca, o que ven sendo unha pinga de auga, pode haber entre 10.000 e 100.000 millóns de bacterias, podemos facernos unha idea da cantidade de gas que liberan. A este cálculo hai que engadir as aproximadamente 1.500 millóns de vacas que viven no mundo.

Datos da Comisión Europea amosan que cerca dun 30% das emisións de metano á atmosfera proveñen do sector gandeiro.

-E ten solución? Podemos evitar que as vacas ‘contaminen’, se se lle pode chamar así…

Pensando en solucións é importante subir un chanzo e observar toda a cadea alimentaria desde arriba. Non se trata unicamente da emisión de metano. Detrás dalgunhas das grandes explotacións gandeiras está o emprego de miles de litros de auga, a modificación dos usos do solo, a fertilización de grandes extensións de terreo para forraxe e o seu transporte as veces desde rexións moi afastadas, ata as explotacións gandeiras. A maiores, para que os produtos cheguen aos puntos de venta é necesario de novo o transporte que consume combustible, plástico para embalar as carnes e lácteos, etc.

Xa hai moitos anos que a comunidade científica está a investigar na busca de alternativas. A FAO, Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura recomenda por exemplo traballar na mellora dos solos, na captura de carbono a través dos pastos ou a integración da gandería na economía de proximidade.

-Que estamos facendo mal os humanos nesta batalla contra o cambio climático?

Non creo que sexa cuestión de culpabilizarnos pero si debemos pasar á acción. Se cadra o primeiro paso é aceptar que o cambio climático existe, que xa esta aquí. A partir de aí é necesario un compromiso serio, de toda a sociedade, para afrontar os grandes retos medioambientais que temos por diante. A clave está no modelo de consumo. Non é sostible. Vivimos como se os recursos fosen ilimitados e non o son.

Cada un de nós somos parte do problema pero tamén da solución. Para saber que papel xogamos nesta batalla é importante darlle voz á comunidade científica e ter en conta as súas recomendacións.

-Vostede fala de activar un superpoder…

Si, o superpoder do consumo. Para activalo non é necesario beber ningunha beberaxe, deixar que che pique unha araña ou cambiarse de roupa nunha cabina de teléfonos e saír voando. Tódalas persoas que mercamos produtos ou servicios, podemos activalo. Marian e eu cremos firmemente que o consumo informado é unha ferramenta para cambiar o mundo. Iso si, para practicalo, para coñecer os camiños que recorren os produtos, necesitamos por exemplo mais información no etiquetado.

-Que podemos facer no noso día a día?

Podemos optimizar o consumo, mercando por exemplo produtos de tempada e ou proximidade; non facer compras innecesarias deixándose levar por ofertas; mercar o que necesitamos evitando así o desperdicio de alimentos; fuxir dos produtos ultra-envasados como por exemplo as madalenas que veñen en bolsas individuais dentro dunha bolsa de maior tamaño, nunha caixa; buscar as empresas comprometidas co seu entorno; alargar a vida útil dos electrodomésticos reparándoos cando se poida, arranxar a roupa... As posibilidades son case infinitas.

-No seu fogar, a súa familia, está concienciada deste tema? Que accións levan a cabo para contribuír ao coidado do planeta?

Detéñome moito á hora de mercar calquera cousa. Procuro escapar das compras compulsivas e sempre que podo facelo de xeito responsable, consciente do que estou mercando. Na froitaría por exemplo, busco nas etiquetas a orixe dos produtos. Quero os “do país” ou os producidos en España, e sempre que podo de tempada. Carne e leite galegos, produtos de empresas pequenas antes que multinacionais, alimentos a granel se hai posibilidade... Na peixaría tamén paso tempo “investigando” especie, orixe e forma de captura de peixes e mariscos.

E moi difícil facer unha compra 100% sostible. Pola oferta dispoñible pero tamén por unha cuestión económica. Na medida das miñas posibilidades, quero pensar que actúo para o cambio.

- Ademais de coautora deste libro, é vostede a ilustradora. De onde lle ven esa afección?

Desde moi cativa encantábame debuxar de feito considérome “debuxanta” mais que ilustradora. Ser ilustradora é unha profesión e mais en Galicia que temos unha chea de excelentes exemplos. Hai xente moi boa, con moito nivel e talento.

Debuxar para min é unha actividade coa que gozo enormemente e sempre levo no peto da miña mochila unha libreta e un lapis para bosquexar. Gustaríame dedicarlle mais tempo e sobre todo poder formarme, aprender.

- Que dificultades ten ilustrar un libro informativo como este?

Cando o que manexas e a realidade, non a ficción, a representación gráfica non sempre é tarefa fácil para unha persoa allea á ciencia. As ilustracións deste álbum acompañan ao texto, as veces para axudar á lectura, outras para facilitar a comprensión de conceptos complexos e en ocasións, para aportar novos contidos que non aparecen na escrita. Nos libros informativos a comunicación gráfica é o obxectivo das ilustracións.

- Vostede fixo carreira científica e agora dedicase en exclusiva á divulgación científica no CSIC. Se volvese a ser cativa, que profesión escollería?

Dificilísima pregunta. Gústanme unha chea de cousas. No mundo da ciencia a xeoloxía ou a microbioloxía por exemplo, atráenme moitísimo pero tamén a arte, a ilustración, o deseño gráfico, a fotografía... Poder gañarse a vida como escritora soa tamén moi apetecible.

Volvendo ao libro, levo un tempo xogando a ser costureira, motivada en gran parte pola decisión de darlle unha vida mais longa a miña roupa e de facer un armario mais sostible.