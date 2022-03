“Os despachos están sempre abertos para o profesorado, alumnado e familias, o mesmo que as aulas nas que entran varios profesores á vez para a docencia compartida”. No IES Valadares, que recibiu varias distincións pola súa innovadora docencia, o liderado é compartido, tamén a organización e incluso a docencia. Levaron a cabo un proceso de apertura de espazos, novos xeitos de ensino centrados en metodoloxías activas. “As portas abertas e a transparencia son dúas máximas deste instituto, con especial énfase nunha educación individualizada e atención á diversidade. E tamén aulas de alumnado con necesidades especiais incluídas no grupo.

Outra das directrices deste instituto é: “contaxiar non convencer”. “Animar á participación, favorecer a inclusión en proxectos e programas, facilitar a formación, etc...”, expresan desde este instituto. Tamén actividades de mellora da convivencia, como celebracións dentro e fóra do instituto (churrascadas, cocidos, pintxos...) participación do profesorado en días sinalados (Nadal, Entroido) ou reunións de benvida e acollida. É que neste instituto a diversidade forma parte do día a día, dende TEA, a TDAH, Altas Capacidades, Dificultades Xeralizadas da Aprendizaxe... Os espazos son abertos e flexibles, máis tecnolóxicos e dixitais, sostibles e cunha zona exterior que complementa á interior. No IES Valadares levan tempo desenvolvendo o proxecto de renovación de redistribución de espazos para “lograr converter o centro nun sitio confortable”. En canto á biblioteca, é ben distinta ao concepto tradicional de biblioteca. Conta cun laboratorio de radio, zona de lectura, sofás, pizarra dixital, espazo aberto... Ten espazos creativos, lectura, consulta, audiovisuais, radio... A biblioteca do Instituto de Educación Secundaria (IES) Valadares ten nome propio: ‘O Sobreiral das palabras’. E redes sociais propias. A través da biblioteca crearon unha estación meteorolóxica. E teñen un laboratorio de radio, por exemplo. É un espazo de encontro, un lugar para crear, para investigar, para xogar... é máis que unha biblioteca, se pensamos nas bibliotecas de antes. Nada que ver. Agora, hai uns anos, o concepto de biblioteca escolar é outro. E Galicia destaca neste proceso de metamorfose-reconversión das bibliotecas dos ‘coles’ e dos institutos. “’O Sobreiral das palabras’ é un punto de encontro e un centro de oportunidades. Un espazo que mestura diferentes sistemas de exploración, de investigación e de expresión. Por iso, está organizada en catro seccións: espazo para ler e escribir, para traballar e investigar, para falar e escoitar e o espazo creativo. A finalidade desta distribución é facilitar diferentes prácticas, promover o multialfabetismo e a aprendizaxe colaborativa e crear unha contorna que permita a participación, a colaboración, a investigación, a exposición, a manipulación, a creación...”, expresa a coordinadora da biblioteca, Asun Carballo. Conta con todas as liñas dos contratos-programa (mellora das competencias, refórza-T, PROA, inclusión, igualdade, excelencia, edumociona, actividades físicas, comunicación, convivencia...), e-dixgal, Club de Ciencias e Club de Letras, Arco e PROA+ (PT e profesor de ámbito científico matemático dentro da aula): tamén conta con premios a proxectos, a boas prácticas inclusivas, PFPP (Youtubeiros por un día, Promoción de Hábitos de Vida Saudable, Cooperativismo, Premios ao Esforzo...”.