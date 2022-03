Adrán ten nove anos, vive en Madrid pero este verán vai pasar as vacacións en Galicia coa súa avoa. Na aldea coñecerá a Yemira e Lamine, dous rapaces emigrados dende afastados continentes. Xuntos atraparán un quiróptero, xogarán ó plic-plac, contarán watuchis e farán divertidos experimentos aprendendo sobre Bernoulli, Arquímedes, Arrhenius e o cambio climático. "Adrán e a fábrica de xeo" é a obra de Begoña Graña Suárez, oncóloga e escritora. Con este libro gañou o "XVII Premio de Literatura Infantil e Xuvenil Pura e Dora Vázquez".

Unha oncóloga gañando un premio literario. Como se explica iso?

Que gañara o “XVII premio de literatura infantil e xuvenil Pura e Dora Vázquez” hai que agradecerllo ao tribunal que elixiu o meu libro “Adrán e a Fabrica de Xeo” entre todos os que se presentaron ó concurso. Gañar un premio anima a seguir escribindo, no meu caso cando e como se pode, pero non é o meu obxectivo principal. É moi difícil que ocorra e depende de moitas variables que non podes controlar. Eu son unha gran admiradora dos escritores “profesionais” que se dedican en corpo e alma a este traballo tan difícil, esixente, e tan pouco valorada no noso medio…É moi difícil pagar as facturas da luz cos dereitos de autor no noso país...

E creo que tamén lle gusta a música

A música é indispensable na (miña) vida …, tempo para escribir teño pouco – algúns fins de semana e vacacións- pero sempre gardo uns minutos diarios para a música , aínda que só sexa andar a cantaruxar no camiño ó traballo no hospital. Os meus fillos estudan violín e eu tamén me animei coa sorte de que me acolleron nun paciente grupo de pacientes violinistas de música tradicional que se chama Xebre.

E traballo e familia. Como chega a todo?

Durmo pouco (Ha, ha!)... pero as prioridades por orde son a familia, traballo e despois o que se poida facer. Sempre existiu un vinculo estreito entre a Medicina e as Artes. Escritores-médicos temos a Chejov , Doyle, poderiamos falar de Castelao e Luís Pimentel por estas terras e mulleres hai poucas pero non podemos esquecer a gran Nawal El Saadawi, psiquiatra exipcia falecida no 2021. Na Medicina estamos a diario en contacto con vivencias humanas moi intensas , co sufrimento , coa morte... A escritura ou as artes en xeral son un xeito de dar saída e facer catarse das emocións propias e alleas.

Xa lle gustaba escribir cando era nena?

Si. Gustábame moito escribir e ler dende ben pequena .. aí inflúen moitos as ensinanzas dos meus pais que, dende bebé, a min e ós meus irmáns, puxéronnos un libro nas mans todas as noites.

Entendo que tamén lle gusta ler. Cales son os seus libros e autores favoritos?

Uf! Que difícil ! Moitos... Gabriel García Márquez e todo o que ten que ver co realismo máxico. En Galicia temos a xente moi boa escribindo actualmente ... e moitas son mulleres: Ledicia Costas, Eli Rios, Berta Davila...e lista é moi longa. Pero boto en falla non ter mais tempo para ler, precisaría outra vida para ler todos os libros que teño en lista de agarda.

Como se lle ocorreu a idea de ‘Adrán e a fábrica de xeo? Había moito que o tiña escrito?

O libro está feito pensando nos meus fillos, no que me gustaría que eles leran, de feito, o protagonista é o alter ego do meu fillo maior, un neno de 10 anos . No libro trátanse varios temas sendo un dos fundamentais o fomento do espírito científico: a avoa do protagonista sempre está disposta a mostrarlles experimentos sinxelos que expliquen a realidade cotiá. Tamén se fala moito da emigración, tanto da interna dende Galicia cara Madrid como da chegada de nenos doutros países. Os outros dous protagonistas da historia son unha nena de Perú e un rapaz de Senegal que veñen acompañando ás súas familias que traballan na pesca de baixura nunha vila mariñeira de Galicia.

Agardaba un premio?

Pois a verdade é que o mandei a varios concursos e xa me esquecera. O día que me chamaron para informarme do premio foi dunha enorme ilusión... Eso si, costoulles informarme porque andaba moi apurada no hospital e pensei que me chamaban para venderme algo e non lles collía o teléfono...

Que ingredientes ten que ter un libro para que lle guste aos pequenos/as?

Ten que ser doado de ler cunha trama moi áxil que lles interese dende as primeiros parágrafos cunha linguaxe que sexa moi próxima a eles.

Eles/as sempre din a verdade… se lles gusta, nótase. Se non lles gusta, tamén.

Por suposto, de feito o meu fillo maior (10 anos) dime que o libro é moi mellorable e que teño que aprender a escribir mellor para que lle guste ós seus amigos.

Doou o premio?

O “Premio de literatura infantil e xuvenil Pura e Dora Vázquez” ten coma recoñecemento a publicación da obra e un premio en metálico de 1500 euros que efectivamente doei a unha ONX.

A cal e por que?

Os cartos doeinos á Asociación de Migrantes de Galicia- AMIGA para a creación do premio escolar "Encarnación Pose" de sensibilización sobre interculturalidade e rexeitamento dos discursos de odio, que se entregará en breve; e para un programa de desenvolvemento educativo e socio-familiar da infancia a través de actividades culturais e de lecer. Como comentei, os nenos emigrantes teñen un papel protagonista no meu libro e non vin mellor xeito para darlles visibilidade ós seus problemas.

Seguirá escribindo?

Sigo escribindo e teño varios proxectos en mente pero fáltame o tempo para materializalos . Ultimamente “por economía” escribo máis poesía e teño xa algún libro de poemas sobre a pandemia dando voltas por aí a ver se hai sorte nalgún concurso, e un álbum ilustrado (feito con María José Rodríguez , a ilustradora de Adrán e a fábrica de xeo) para nenos pendente de que algún editor se interese...Mentres se estea vivo hai que ter sempre algún proxecto que manteña a ilusión de seguir traballando.