"Soy licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Mi experiencia profesional está marcada por esos primeros estudios, en diferentes sectores, pero siempre en el ámbito contable/financiero. Después, elegí un ciclo de FP: Asesoría de Imagen Personal, por puro pálpito. Necesitaba explorar mi lado más creativo y se presentó la oportunidad a través de este ciclo. Y he aprendido muchísimo”.

Se llama Rosa María Portas. Tiene 47 años. Natural de Vilanova de Arousa, lleva en Vigo más de dos décadas. Ella es una de las estudiantes gallegas que, tras ganar el concurso de FP en Galicia (Galicia Skills) en su área de estudio (Asesoría de Imagen Personal y Corporativa, con expediente de sobresaliente), quedó de primera en el ámbito nacional.

Portas explica que no solo exploró otro ámbito de conocimiento, sino que aprendió mucho a nivel personal. “Me ayudó a romper muchas barreras. Me animó a descubrir un campo muy diferente al que tenía entonces. Y me aportó otra mirada del mundo, que puedo aplicar tanto en el campo profesional como en el personal”, describe Portas.

En estos momentos, y tras el éxito académico obtenido en este nuevo campo, Portas Tato trabaja en estos momentos en un proyecto personal: “espero que vea luz más pronto que tarde”, afirma.

¿Cómo fue la prueba nacional?

Además de la valoración del expediente académico, aporté el currículum vitae (modelo Europass) y la documentación acreditativa de lo recogido en el currículum: cursos de formación relacionados con la familia profesional de Imagen Personal, idiomas extranjeros, experiencia profesional en dicha área, prácticas no laborales, becas de formación (me han concedido una beca Erasmus y estuve en Italia haciendo la FCT) y actividades de voluntariado.

¿A qué quieres dedicarte? ¿Qué te gustaría?

Tengo la ilusión puesta en mi proyecto: Una fusión de toda mi formación.

¿Está complicado el panorama laboral en esta área?

El ciclo formativo Asesoria de Imagen personal y Corpirativo es un ciclo muy amplio, que abarca desde protocolo, organización de eventos, asesoría de imagen, tanto personal como corporativa, ... Y por tanto tiene margen para seguir profundizando, de hecho yo hice formación específica como por ejemplo Wedding Planner, muy en auge actualmente. Por lo que, el trabajo depende hacia donde cada uno quiera dirigirse. Quizás el área más novedosa y de difícil acceso laboral es la Asesoría de Imagen Personal, pienso que todavía necesita mucho recorrido, no es una profesión "común", pero por ello también presenta sus oportunidades para las/los pioneras/os.

¿Qué opciones ves?

Tomar iniciativa, poner en acción la creatividad y lanzarse al mundo:

Ya existen empresas de organización de eventos, tanto a nivel empresarial como eventos sociales.

El mundo online cada vez tiene más presencia. Las empresas están trabajando mucho la imagen corporativa y también se está trabajando mucho la Marca Personal (la imagen forma parte de ello)

La asesoría en comercio, de hecho tengo compañeros que se han inclinado por esta opción.

Los medios de comunicación, cómo es la TV necesita asesores de imagen. También el mundo de la política, personajes públicos, etc.

Y un etcétera tan largo como la creatividad y el mercado acepten.

La curiosidad, la pasión y el propósito, son la brújula por la que yo me guío en este viaje llamado Vida. Cómo he dicho al principio, me he matriculado en el Ciclo Formativo Superior de Asesoría de Imagen Personal y Corporativa por un puro pálpito, lo suficiente para activar mi curiosidad, y abrirme a todas sus posibilidades. Y estoy dispuesta a seguir explorando.