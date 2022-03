Profes por el Futuro, el colectivo de docentes y colegios de toda España que trabaja día a día en concienciar sobre la necesidad de cuidar el planeta, con actividades sostenibles y saludables en los centros educativos, acaba de llevarse un premio de Marine Stewardship Council (MSC), organización internacional sin ánimo de lucro que lleva más de 20 años trabajando para hacer que la pesca sea una actividad sostenible. Son los Premios Mares Para Siempre.

La educación ambiental, en valor

Los galardones han puesto en valor la educación ambiental como herramienta para transformar no solo los hábitos sino también los valores. El Premio Mares Para Siempre a la “Educación en pesca sostenible” ha sido otorgado a Teachers for Future Spain, el colectivo de docentes surgido por la preocupación en torno a la emergencia climática y que está logrando que los centros no solo integren los contenidos ambientales, sino que cambien sus prácticas involucrando a toda la comunidad educativa en el respeto por el planeta.

Cuna en Galicia

La creadora de este movimiento, presente en miles de coles de España y también de otros países, Miriam Campos Leirós, recibió el premio hace unos días. Miriam Campos, que imparte clase en el CEIP Mallón de Nigrán es natural de Mos, si bien en estos momentos vive en Gondomar.

Tanto en su anterior centro (el CEIP Antonio Palacios de O Porriño) como en su actual colegio, en Nigrán, Campos participa activamente en la lucha contra el cambio climático desde un pilar fundamental, la educación y la concienciación de los más pequeños. Además, los pequeños y pequeñas consiguen trasladar las prácticas de cuidado del medio ambiente, tipo reciclaje o recreos residuos cero, al ámbito familiar. También contribuyen a la concienciación de las instituciones.

Encuentro con la ministra

Además de este galardón, Campos Leirós participará mañana en un acto de homenaje a los docentes “por su proeza en tiempos de pandemia", un acto al que asistirá la ministra de Educación, Pilar Alegría; la viceconsejera de Política Educativa de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert López-Ibor, y varios docentes y alumnos/as.