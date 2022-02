A reciclaxe está á orde do día, e cando se trata de residuos como as pilas, as baterías ou os acumuladores, aínda máis. Este poden chegar a considerarse residuos "perigosos" se non se tratan con coidado. Por iso é importante ensinar como manipulalos correctamente dende as escolas.

Con ese obxectivo chega a terceira edición da campaña Pilabot, promovida pola Xunta de Galicia, Ecopilas, ERP e Ecolec, que consiste na recollida selectiva de pilas e acumuladores portátiles nos centros de primaria e secundaria de Galicia. Ademais, os colexios que máis pilas recollan, teñen premio! Quen pode participar en Pilabot? Poden participar no concurso ata 150 centros, de primaria e secundaria, e tanto públicos coma privados ou concertados. Para a reciclaxe de pilas e baterías, o primeiro paso é facer unha correcta recollida selectiva e depositalas nos contedores habilitados para este tipo de residuos Cales son os premios? Os centros poden gañar un dos catro premios Pilabot, una cantidade de cartos a destinar na compra de material escolar, deportivo, ou a realización de actividades educativas: 2500€ para o centro que máis quilogramos de residuos de pilas recolla; 1250€ no segundo posto. Tamén 2500€ para o centro que máis quilogramos recolla por alumno, e de novo 1250€ para a escola que quede en segundo lugar desta clasificación. Dentro da campaña Pilabot se inclúe tamén o concurso artístico #EuSonPilabot, onde os alumnos poden crear unha imaxe (debuxo, fotografía, collage...) que represente para eles a importancia da reciclaxe de pilas. A obra escollida gañará unha tablet. O concurso estará activo ata o 31 de marzo, e para inscribirse só hai que seguir as instruccións expostas en Pilabot. Agora toca reciclar con enerxía!