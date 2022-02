Ten dificultades para comunicarse a través da fala. Esa barreira era un problema á hora de tratar cos seus compañeiros e compañeiras do Centro de Educación Infantil e Primaria (CEIP) Plurilingüe Nosa Señora dos Remedios, de Ponteareas. Pero a vida desta alumna, de 6 anos, que cursa 1º de Primaria (cuxa identidade tanto familia como centro educativo prefiren protexer), deu un xiro de 180 graos. O profesorado non paraba de pensar como podía resolver esa situación e derrubar barreiras tanto para a nena como para os seus amigos/as, familia e, en definitiva, a súa contorna no trato con ela. Realmente, cambiar e mellorar a súa forma de relacionarse co mundo. E esa solución chegou a través das novas tecnoloxías. A pantalla da tableta abriu un novo horizonte para ela.

“Trátase dun sistema alternativo de comunicación, a través dun software. Visualmente é un conxunto de emoticonos: pictogramas. A persoa que o emprega, elixe e marca na pantalla o que quere dicir, o que quere transmitir. O sistema ten audio e a computadora ou a tableta traduce, cunha frase, o que o usuario indica”, expresa José Ángel Penas, director do centro educativo.

Expresarse

Agora a nena pode pedir auga, expresar como se sente... ou expresar o seu desexo de xogar a algo no recreo... Por este xesto e outras iniciativas, o CEIP Plurilingüe Nosa Señora dos Remedios acadou un premio por ‘Boas prácticas en materia de inclusión educativa’, que concede a Xunta co obxectivo de “impulsar, difundir e compartir accións de atención á diversidade nas aulas”. “Aquí cabemos todos”, titúlase o proxecto polo que acadou o premio este colexio de Ponteareas. Ademais de conseguir a maneira de eliminar barreiras para esta alumna, a vida no patio tamén cambiou radicalmente. Un espazo que ten que ser para todos e que tradicionalmente acapara o alumnado que xoga ao fútbol, por exemplo. O profesorado detectou que non había espazo para os e as que prefiren xogar a outras cousas ou realizar certas actividades, como pintar ou un xogo de mesa, por exemplo. Por que non? E iso era un problema para parte do alumnado, triste ou apartado cando debía estar desfrutando. Por isto, cambiaron a distribución dos espazos no patio.

Patio inclusivo

“O patio pasou de ter unicamente delimitadas as liñas de deportes no pabellón cuberto a ter dous bancos da amizade, xogos pintados no chan, xogos de mesa en mesas de madeira, instrucións dos xogos plastificadas, recuncho creativo (pizarra xigante exterior), recuncho da forza (rocódromo), mesas de ping-pong... todo en zonas diferenciadas do patio polas que van pasando de modo rotatorio”, expresa o director. Con todo este cambio de perspectiva o centro quixo “mellorar a cohesión social do grupo, do alumnado e fomentar o cooperativismo”.

Tableta

A alumna leva sempre consigo este sistema, de xeito que pode comunicarse tanto no ámbito escolar coma no ámbito familiar. O seu nivel de comunicación multiplicouse exponencialmente. “O obxectivo deste sistema foi e é mellorar a súa comunicación; ser capaz de comunicar os seus sentimentos, comunicar o que necesita, o que quere, como se sinte, se lle doe algo... A súa frustración por non ser capaz de comunicar todas estas cousas pasou de 100 a 0 xa que agora ela goza dun implemento que lle permite expresarse”, apunta o director.

Que supón este premio?

“Para o centro supón un recoñecemento ao labor que estamos a facer, un recoñecemento á liña educativa que estamos a levar a cabo. Ademais, é un pequeno aporte económico que nos permite seguir implementando novos recursos e novos recunchos para a diversidade que hoxe en día formamos parte da comunidade educativa”, apunta José Ángel Penas.

O CEIP Nosa Señora dos Remedios acadou o terceiro premio co proxecto “Aquí cabemos todos, un proxecto global co obxectivo de mellorar a convivencia de todo o centro, fomentando o emprego de espazos totalmente abertos e con patios dinámicos; con diferentes liñas de acción levan ao obxectivo común de conseguir a plena inclusión a través de dinámicas activas e innovadoras. As tres liñas de acción de traballo: implementación de metodoloxías inclusivas, colaborativas e creativas a través da aprendizaxe por proxectos, o desenvolvemento das TIC e o traballo para conseguir patios máis inclusivos, máis activos e máis dinámicos”.