A Illa de San Simón converteuse no escenario das II Xornadas de Hostalaría e Turismo do CIFP Manuel Antonio, organizadas polo alumnado do 2º curso do Ciclo Superior de Xestión de Aloxamentos Turísticos, e dirixidas ao alumnado de 1º curso dos ciclos superiores da familia profesional de hostalaría e turismo que se imparten no centro. Nesta ocasión, as xornadas tiveron como lema “construíndo un futuro máis verde”, pois o alumnado quixo poñer en valor a necesidade de preservar a contorna na que se desenvolven as actividades turísticas e hostaleiras para as xeracións futuras.

A organización deste evento formou parte da formación práctica do alumnado nos módulos Comercialización de eventos e Protocolo e relacións públicas, baixo a filosofía da formación profesional “aprender facendo”, titorizados polos profesores Roi Álvarez e Manuel Abalo. En palabras dos profesores, “para a segunda edición das xornadas decidimos dar un salto cualitativo e organizar un evento fóra do noso espazo habitual, saír do centro e que o alumnado se enfrontase á realidade de organizar un acto externo. O resultado foi todo un éxito e non podemos estar máis orgullosos do esforzo e o gran traballo desenvolvido”.

Como non podía ser doutra maneira na FP, o traballo práctico e a relación co tecido empresarial marcaron a xornada. Os actos comezaron coa viaxe en barco á Illa, xestionada polo alumnado de 2º curso do Ciclo Superior de Axencias de Viaxes e Xestión de Eventos, para continuar cunha conferencia sobre a sostibilidade e o futuro do sector a cargo de Pablo Mariño, director de Bluscus, empresa que centra a súa actividade no turismo e gastronomía mariñeiras.

Tras unha pausa para repoñer forzas cun café e algo de comer a cargo do alumnado do Ciclo Superior de Servizos de Restauración e do Curso de Especialización en bolaría e padaría artesanal, a actividade retomouse con varios talleres formativos: comercialización de aloxamentos sostibles a cargo de Elena Coello de Lar Atlántica, eventos verdes a cargo de Iria Viñas de Elefantes de Cacharrería, interpretación do patrimonio a cargo da profesora da UDC e membro da AIP Mavi Lezcano, paquetes turísticos responsables a cargo de Nuria Fernández de Viajes Gram, cervexas artesás a cargo de Raúl Méndez de Cervexas Nós, e pesca do choco na enseada de San Simón a cargo de Pablo Mariño de Bluscus.

Como broche final a unha mañá moi intenta de actividade, os asistentes puideron gozar dunha visita pola illa, guiada polo alumnado de 2º curso do Ciclo Superior de Guías, Información e Asistencia Turísticas, na que se puxo en valor tanto o medio natural como a gran historia que se agocha nesta pequena illa da Ría de Vigo.

Participaron nas II Xornadas de Hostalaría e Turismo un total de 150 asistentes e máis de 40 alumnos e alumnas implicados na organización deste evento, que amosaron tanto á comunidade educativa como ás empresas asistentes o seu bo facer e profesionalidade.

As Xornadas de Hostalaría e Turismo

As Xornadas de Hostalaría e Turismo son unha iniciativa do Departamento de Hostalaría e Turismo do CIFP Manuel Antonio para poñer en valor o traballo do alumnado dos ciclos formativos desta familia profesional, que busca, ademais de acercar o contexto educativo á realidade da práctica, tamén fomentar os valores humanos, o traballo en equipo e a colaboración entre o alumnado dos diferentes ciclos.