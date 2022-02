¿Qué te tiene que gustar para optar por este tipo de carreras científico-tecnológicas? “Para que a alguien le guste la biología, debería ser una persona interesada por la vida y la naturaleza en general, curiosa, a la que le guste aprender cosas nuevas de manera constante, con buena capacidad de razonamiento y pensamiento crítico”, expresa Ana Ramírez, de 23 años y bióloga, una de las premiadas en esta edición de los galardones ‘Girl Geek Covid’, unos premios que pretenden incentivar, apoyar y fomentar los estudios STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) entre las mujeres. Es que algunas carreras científico-tecnológicas tienen menor porcentaje de alumnas que de alumnos, de ahí la necesidad de que más chicas opten por este tipo de grados. “Un certo gusto polos retos intelectuais, ademais de moita curiosidade por comprender o funcionamento de sistemas complexos”, expresa Andrea Busto, ingeniera de Tecnologías de Telecomunicación, otra de las premiadas en esta edición de los galardones, impulsados por la Diputación de Pontevedra y la Universidade de Vigo (a través de la Cátedra de Feminismos 4.0).

UXÍA LÓPEZ GONZÁLEZ. 4º del Grado en Química. Vigo, 21 años

“Ser curiosa y querer saber un poco más”

“La química es un área multidisciplinar: de biología a física”

“Yo diría que no tiene que gustarte nada en concreto, pues si algo he aprendido en la carrera es que la química es un área bastante multidisciplinar, donde necesitas conocer un poco de todo: biología, física e incluso algo de ingeniería básica... Necesitas ser curioso y querer saber siempre un poco más”, expresa Uxía López, viguesa, de 21 años, que cursa 4º del Grado en Química: “al final el mayor obstáculo que tenemos que superar para cualquier cosa que vayamos a hacer somos nosotros mismos: si ella se cree capaz, lo logrará”.

MARIELENA MÁRQUEZ BARREIRO. Ingeniera. México-Vigo, 22 años

“Mis profes y familia me animaron”

“Es importante ser resolutiva y sobre todo la curiosidad”

“Yo creo que es fundamental la curiosidad: tiene que gustarte pensar más allá de lo que te digan, preguntarte el porqué de las cosas.También es importante ser resolutiva y siempre tener alternativas frente a los problemas que se puedan presentar. Y, por supuesto, apasionarte la tecnología”, explica Marielena Márquez, de 22 años, nacida en México y desde los 6 años en Vigo. “En mi ámbito personal y académico, tanto mi familia como mis profesores jamás me pusieron ninguna barrera para dedicarme a lo que desease”, apunta.

ANA RAMÍREZ IGLESIAS. Titulada en Biología, 23 años, Vigo

“En Biología he tenido referentes mujeres”

“Cada vez se visibiliza más el éxito femenino en disciplinas STEM”

“En el acto de entrega de premios del otro día una de mis compañeras dijo una frase que me gustó mucho: en la vida es muy importante hacer lo que nos gusta y hacerlo lo mejor posible. Así que a las niñas que no se atrevan a escoger una carrera STEM les diría que tienen derecho a dedicarse a lo que les gusta, y que esforzarse, aunque a veces el camino sea duro, siempre vale la pena. Que es muy importante que busquen referentes que las inspiren y que se rodeen de gente que las valore por sus propios méritos”, expresa Ana Ramírez, de 23 años y bióloga.

ANDREA BUSTO CASTIÑEIRA. Enxeñeira de Telecomunicación, 23 anos, A Coruña

“Conta a educación e as prioridades inculcadas”

“Estou rematando o Mestrado en Enxeñaría de Telecomunicación”

“Actualmente estou traballando como investigadora en AtlanTTiC. O primeiro que lle diría a unha nena que queira optar por este tipo de carreiras é que non se avergoñe de pensar así, é un prexuízo moi estendido. Creo que esa “fenda demográfica” entre rapaces e rapazas nas carreiras TIC non é por medo, senón xa por unha cuestión máis de educación, de prioridades que se inculcan de forma diferente en función do xénero. As enxeñeiras son moi de ‘construír’ e ás mulleres edúcasenos máis nunha cultura de ‘manter’ ou de ‘coidar’”, expresa Andrea Busto, enxeñeira.