Marielena Márquez Barreiro, de 22 años, es una de las premiadas en esta edición de los galardones Girl Geek Covid, unos premios que pretenden incentivar, apoyar y fomentar los estudios STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) entre las mujeres. Es que algunas carreras científico-tecnológicas tienen menor porcentaje de alumnas que de alumnos, de ahí la necesidad de que más chicas opten por este tipo de grados.

-¿Qué carrera estudiaste?

El año pasado me gradué en el Grado en Ingeniería de Tecnologías de las Telecomunicaciones. Y, actualmente, me encuentro en el primer año del Máster en Ingeniería de Telecomunicaciones, con el cual espero completar mi formación.

Además, de mi formación también destacaría la oportunidad que tuve de estudiar 1º de Bachillerato en California, EEUU, gracias a una beca. Fue una experiencia que, sin duda, me hizo crecer tanto a nivel personal como académico.

En la actualidad me encuentro estudiando el máster a tiempo completo. A partir de este verano, gracias a una mayor flexibilidad en los horarios, espero ya poder tener oportunidad de introducirme en el mundo laboral.

-¿Has encontrado barreras por ser mujer?

Lo cierto es que en mi ámbito personal y académico, tanto mi familia como mis profesores jamás me pusieron ninguna barrera para dedicarme a lo que desease. Al contrario, siempre me apoyaron y motivaron a conseguirlo, confiando en mis aptitudes en el ámbito tecnológico y científico. Sin embargo, una vez llegué a la universidad, comprendí lo afortunada que era: hay muchas niñas que, a día de hoy, no tienen la misma suerte que tuve yo a la hora de elegir su profesión.

Siguen existiendo muchos prejuicios e ideas anticuadas en los ámbitos científicos y tecnológicos respecto al papel que jugamos las mujeres: que nunca seremos igual de creativas en estas áreas, que no tenemos las suficientes capacidades de investigación, que tenemos otras prioridades, que no tenemos lo que hace falta para dirigir proyectos importantes... Sin embargo, la realidad es completamente opuesta a todas estas ideas tan equivocadas y es una verdadera lástima que, a día de hoy, sigamos teniendo la sensación de que tenemos que trabajar mucho más solo para demostrar que todos esos prejuicios no son realistas, por el simple hecho de ser mujer.

-¿Queda mucho para la igualdad real en el sector?

Mucho: aunque a veces nos quieran engañar con todos los avances de los últimos años (que realmente han sido fundamentales), queda muchísimo aún para conseguir la igualdad. No hay más que comprobar cifras y ver cómo en estas carreras los porcentajes de admisión en el primer año de carrera de mujeres no sube del 30%. Está claro que la igualdad aún está muy lejos de la realidad. Lo mismo ocurre con el número de mujeres que ocupan puestos directivos en empresas de este sector.

-¿Qué le tiene que gustar a una persona para que le guste este campo?

Yo creo que es fundamental la curiosidad: tiene que gustarte pensar más allá de lo que te digan, preguntarte el porqué de las cosas. También es importante ser resolutiva y siempre tener alternativas frente a los problemas que se puedan presentar. Y, por supuesto, apasionarte la tecnología.

-¿Qué le dirías a una niña que quiera pero que no se atreva?

Le diría que la sociedad actual la necesita, que, aunque no lo crea, es fundamental para que las soluciones tecnológicas que usaremos en el futuro reconozcan y tengan en cuenta las necesidades de las mujeres y no estén sesgadas a solo lo que piense y necesite el 50% de la población.

¿En qué consisten los premios?

Los premios GirlGeekCovid son una iniciativa de la Diputación de Pontevedra y la Universidade de Vigo, a través de la Cátedra de Feminismos 4.0, pensados para alumnas matriculadas en titulaciones STEM en los campus de Vigo y Pontevedra. Según el Observatorio de la Igualdad de la UVigo, las alumnas son mayoría en todos los campos de conocimiento, excepto en el de la ingeniería y la arquitectura, en el que representan tan solo el 23% del total de estudiantes matriculados/as. En el futuro, se espera que el 90% de los trabajos pertenecerán a estos campos.