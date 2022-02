Quitarle internet, castigar sin pantallas, no permitir la conexión con el mundo virtual durante un tiempo prolongado... En definitiva, prohibirles acceder al mundo digital, en el que ellos y ellas viven habitualmente, es "muy doloroso" para un adolescente. Sufren mucho con este tipo de prohibición, teniendo en cuenta que son nativos digitales y que han crecido entre el mundo virtual y el real. De ahí que los no-nativos digitales necesiten cambiar la perspectiva y empatizar, ponerse en el lugar del joven para entender la magnitud del castigo, como explican expertos en la materia.

Hace unos días sorprendía la noticia de un joven de Elche que mató a sus padres y a su hermano supuestamente por un castigo sin su juego preferido, Fortnite. El castigo habría sido consecuencia, según la información que ha trascendido, de unos malos resultados escolares. La reacción del joven nadie se la podría imaginar. Entran en juego factores como la tolerancia a la frustración, muchas horas de videojuegos, la confusión entre el mundo real y el virtual, refugiarse en redes y juegos online en medio de un mundo exterior difícil, que muchas veces les resulta hostil, la tendencia al aislamiento, impulsos agresivos previos que quizás pasaron inadvertidos, algún tipo de trastorno...

Evidentemente se trata de casos extremos, puntuales... pero que no dejan indiferente. Y abren la puerta a la reflexión. Una reflexión necesaria para intentar entender la relación de los jóvenes con las nuevas tecnologías.

Precisamente hablaban sobre adolescencia con FARO hace unos días los especialistas Ricardo Fandiño, coordinador xeral de la Asociación para a Saúde Emocional na Infancia e na Adolescencia (ASEIA), doctor y psicólogo clínico, y Vanessa Rodríguez, psicóloga, psicopedagoga y sexóloga. Acaban de publicar el libro: "Ser adolescente: ¿transición o destino?", en el que tratan de explicar las características de esta etapa en el actual mundo virtual. El trabajo con el adolescente contemporáneo se nos presenta como un gran desafío y un enigma por resolver, plantean en esta obra. Aquí algunas de sus reflexiones sobre esta etapa vital:

-¿En qué puntos clave cambian las tecnologías a un adolescente, o a su evolución en la propia etapa de adolescente?

Vanessa: Como sabemos, la adolescencia en un momento clave para la construcción de la identidad y en este sentido, la emergencia de lo virtual introduce aspectos diferenciales. La construcción de la identidad se desarrolla con relación a los otros, a lo que estos nos devuelven de nosotros mismos. En un mundo virtual, donde la representación es más fácil de poner en práctica, nos podemos encontrar con la paradoja de relación entre un supuesto yo y un supuesto tú, la confusión puede cobrar un protagonismo manifiesto. Además, se observa que existe un cambio en la comprensión de los espacios de intimidad y una pérdida de valor entre lo privado y lo público. En este sentido, aparece cierta exhibición virtual que no se lleva a cabo en lo real.

Ricardo: Por otra parte, el mundo virtual se caracteriza por la inmediatez. En una edad en el que la tolerancia a la frustración, a la espera, tiende a ser baja, lo virtual aparece como un mundo mágico donde las respuestas llegan de inmediato, pero esto va unido también a una gran exigencia de “estar”. En lo virtual sienten que no se pueden perder nada, porque continuamente están pasando cosas. De ahí que para un adolescente la pérdida de contacto virtual sea en estos momentos muy doloroso, porque se sienten desconectados de una realidad que se les escapa por momentos.

Es una edad en el que la tolerancia a la frustración, a la espera, tiende a ser baja

Lo virtual aparece como un mundo mágico, de respuesta inmediata

No quieren perderse nada de lo virtual, siempre están pasando cosas

Por ello la pérdida de contacto virtual es muy dolorosa, se sienten desconectados de la realidad

-¿Y cómo puede afectar a su futuro?

Vanessa: No podemos considerar las nuevas tecnologías como un elemento aislado, el cómo pueda afectar en el desarrollo de cada adolescente siempre va a estar en relación con otros aspectos. Lo importante es que los adultos los acompañemos y sirvamos de guía en su transitar por el mundo virtual, otorgando protagonismo a lo emocional, experiencial y vivencial en dicho transitar.

Lo importante es que los adultos los acompañemos, les sirvamos de guía

Ricardo: En estos momentos no podemos plantearnos un mundo en el que internet no juegue un papel central en la vida, y parece que va a ser creciente. Los adolescentes representan en estos momentos una mutación de lo humano ya que lo tecnológico se ha integrado en nuestra propia identidad. De hecho para los adolescentes contemporáneos no hay un dentro y un fuera de internet, un on-line y un off-line, sino que internet es una dimensión más de la existencia.

-¿Es muy difícil que ellos/as se sientan comprendidos en esa etapa?

Vanessa: Es un momento es el que se produce un desplazamiento de la vida familiar a una vida social en la que los iguales alcanzan una gran relevancia. Desde aquí, para ellos puede tener un mayor valor aparente lo que le dicen sus iguales, por ello cobra gran relevancia el abrir espacios comunicativos familiares a los que hacíamos referencia anteriormente. Si se sienten escuchados en el seno familiar, para ellos puede ser más fácil también tener en cuenta lo que se les dice en este mismo espacio.

Ricardo: Es que el ser comprendidos les genera mucha ambivalencia. Por una parte, quieren ser escuchados y aceptados, pero en paralelo quieren ser diferentes y “crípticos” para los adultos. Tenemos que ser capaces de vivir con ese “sí pero no” característico de una etapa de crisis, entendiendo esta como necesaria en el proceso de pasar de la infancia a la adultez. Con el paso de los años y en una maduración saludable se les van comprendiendo mejor, porque ellos se entienden también mejor a si mismos, y entonces pueden explicarse de una forma más clara.

-¿Qué consejos darían para intentar entender?

Vanessa: Algo importante es tener en cuenta que la adolescencia es una etapa más, es momento complejo, pero no por ello debemos enfrentarnos al mismo desde el estigma y el miedo. Una de las cosas más importantes es abrir espacios de comunicación en la familia, donde el adolescente sienta que se le escucha y que lo que dice tiene un valor.

Ricardo: Otra cosa importante es que integremos el error. Los adolescentes se deben equivocar dentro de su proceso de aprendizaje y maduración. Transgrederán límites como forma de saber cual es la diferencia entre vivir dentro de un orden determinado y fuera del mismo. Y es deseable que exista una tensión intergeneracional en la que tenemos que mantener una visión esperanzada y no estigmatizante.