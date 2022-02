Uxía López González tiene 21 años y es de Vigo. En la actualidad cursa 4º del Grado de Química. "Estoy centrada en terminar mis estudios universitarios", indica López. Ella es una de las premiadas en esta edición de los galardones GirlGeekCovid, unos premios que pretenden incentivar, apoyar y fomentar los estudios STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) entre las mujeres. Es que algunas carreras científico-tecnológicas tienen menor porcentaje de alumnas que de alumnos, de ahí la necesidad de que más chicas opten por este tipo de grados.

¿En qué consisten los premios?

Los premios GirlGeekCovid son una iniciativa de la Diputación de Pontevedra y la Universidade de Vigo, a través de la Cátedra de Feminismos 4.0, pensados para alumnas matriculadas en titulaciones STEM en los campus de Vigo y Pontevedra. Según el Observatorio de la Igualdad de la UVigo, las alumnas son mayoría en todos los campos de conocimiento, excepto en el de la ingeniería y la arquitectura, en el que representan tan solo el 23% del total de estudiantes matriculados/as. En el futuro, se espera que el 90% de los trabajos pertenecerán a estos campos.

Trayectoria y motivación

Por ello, para hacer frente a esta situación y fomentar la presencia de mujeres en el campo científico y tecnológico, Diputación y Universidad optaron por organizar estos galardones, en los que se tiene en cuenta el expediente académico de las candidatas y una carta motivacional. (El jurado valora tanto el expediente académico como la motivación de las chicas, que deben presentar una carta en la que muestren, por una parte, las razones que las llevaron a optar por realizar estudios universitarios en el ámbito de las STEM y, por otra, donde reflexionen sobre su experiencia personal como mujeres en un ámbito tradicionalmente masculinizado. La convocatoria contempla un primer premio de 2000 euros y un accésit de 1.000 euros en cada rama: Ciencias e Ingeniería).

En este caso, Química no es una titulación en la que exista mucha distancia por cuestión de género. Sí se nota en ingenierías, en varias ramas que serán clave para el mercado laboral en un mundo en plena revolución digital.

¿Queda mucho para la igualdad real en este sector?

"Como estoy cursando estudios no es que tenga una trayectoria demasiado amplia como para afirmar con rotundidad lo cerca o lejos que estamos de la igualdad, pero considero que lo que es el sector de la química (y en general, el de las ciencias experimentales) está bastante avanzado en ese aspecto y que la igualdad, si no la hay ya, la habrá muy pronto", expresa Uxía López.

¿Qué le tiene que gustar a alguien que opte por esta rama?

"Hum... yo diría que no te tiene que gustar nada en concreto, pues si algo he aprendido en la carrera es que la química es un área bastante multidisciplinar, donde necesitas conocer un poco de todo: biología, física e incluso algo de ingeniería básica. Son cosas que he visto a lo largo de estos años (obviamente, aplicada al ámbito químico). Lo que sí creo que se necesita es ser curioso y querer saber siempre un poco más", apunta.

¿Qué le dirías a una chica que quiera pero no se atreva?

"Que no tenga miedo, pues al final el mayor obstáculo que tenemos que superar para cualquier cosa que vayamos a hacer (incluso fuera de lo académico o laboral) somos nosotros mismos: si ella se cree capaz, lo logrará", añade López González.

La Cátedra de Feminismos premia a cuatro talentos "extraordinarios y valientes"

Hace unos días se concedieron estos galardones. Cuatro mujeres con currículos “extraordinarios” y “valientes” por perseguir la excelencia en dos ámbitos donde la presencia masculina es mayoritaria, la ciencia y la ingeniería. La Diputación y la UVigo, dentro de la Cátedra Feminismos 4.0, entregaron los Premios GirlGeekCovid a cuatro alumnas que constituyen una “enorme esperanza”, subrayó la presidenta provincial, Carmela Silva, para eliminar el “pensamiento machista” que domina la tecnología y lograr una sociedad más igualitaria.

El jurado valoró el expediente y la experiencia personal de las ganadoras. El primer premio en Ciencias recayó en Ana Ramírez, alumna del máster en Biotecnología Avanzada, quien felicitó a todas las compañeras que se presentaron y abogó por luchar juntos contra los estereotipos para que las niñas “escollan libremente a que se queren dedicar e saiban que os seus éxitos serán recoñecidos”. “Ser muller é ter éxito en STEM é máis que posible”, animó.

En la rama tecnológica, la premiada fue Marielena Márquez, del máster en Ingeniería de Telecomunicación. Aseguró que sus compañeros y profesores nunca le pusieron trabas y agradeció el apoyo de familia y amigos.

También se entregaron dos accésits a Uxía López, del grado en Química, y a Andrea Busto, también del máster de Telecomunicación. La primera agradeció los valores de igualdad que le inculcaron sus padres y la segunda aplaudió la “resiliencia e humanidade” de su madre y su hermana.