Son juegos sencillos para pasar un rato, divertirse y también ir entendiendo cómo funciona la inteligencia artificial. La IA simula la forma y las habilidades de los seres humanos. Recopilando mucha información sobre un determinado campo, los programas creados con inteligencia artificial son capaces de deducir, en base a toda a esa información de la que parte, respuestas procesadas de una forma similar a lo que haría un ser humano.

Nos contaba hace unos días la catedrática de Ciencias de la Computación en la Universidad de A Coruña, Amparo Alonso, que la inteligencia artificial es una parte de la informática, la ciencia de trabajar con las máquinas y crear algoritmos y programas para que hagan cosas parecidas a las que haría una persona experta en un campo determinado. Por ejemplo, un robot, capaz de jugar contigo de una forma distinta a cómo juega con otro amigo. ¿Cómo? Utilizando lo que observa sobre ti para poder jugar contigo, igual que haría un amigo tuyo en la vida diaria. Hay aplicaciones para niños que ayudan a explicar este concepto de forma sencilla.

Uno de estos juegos que puedes encontrar en la red es “Quick draw” o “¡Corre, dibuja!”. ¿Puede una red neuronal reconocer tus dibujos? El juego consiste en dibujar. La aplicación te pide dibujar una cosa en un tiempo determinado, por ejemplo, mesa. El jugador lo dibuja: con el ratón si es en el ordenador o con el dedo si es en un dispositivo móvil. La aplicación te dice si lo identifica: “Lo sé, es una mesa!”. Pero si no lo reconoce te dice: “Parece un cajón, parece un océano”. En base a una amplia base de datos de dibujos previos la aplicación va relacionando y reconociendo (o no) los nuevos dibujos. Se trata de una herramienta de Google que en realidad es un experimento sobre inteligencia artificial. De hecho en el propio inicio del juego este mismo avanza: “Añade tus dibujos al conjunto de datos de dibujos más grande del mundo, compartido públicamente, para ayudarnos con la investigación sobre el aprendizaje automático”.

En cada partida “Quick draw” pide seis dibujos. Al finalizar sale una pantalla con los dibujos acertados y los fallados. A partir de ahí, el concursante puede ir como a una base para comprobar la distancia o diferencias con el objeto o el animal que la aplicación solicitaba al dibujante en un inicio, y así comprobar cómo es la referencia solicitada. También da la opción la aplicación de mirar dibujos realizados por otras personas sobre el mismo concepto solicitado.

En todo caso, el usuario interacciona en todo momento con la aplicación. Y tiene la sensación de estar jugando con una especie de máquina artificial que sí adivina el dibujo antes de terminarlo o no lo hace porque quizás el dibujante no lo está haciendo demasiado bien. Bombilla, cebolla, diente, tiburón, ballena, alicate, manzana, vaca, oso… “Quick draw” permite elegir entre varios idiomas para jugar, de manera que además de dibujar y aproximarse a la inteligencia artificial también sería una buena opción para practicar vocabulario en otras lenguas.

Piensas un personaje y Akinator lo adivina

Otro de los juegos recomendados por Alonso Betanzos para familiarizarse con la IA es “Akinator”. “Hola soy Akinator”, se presenta el personaje del juego online. Es como una especie de Aladino (y la lámpara maravillosa). Y va a intentar adivinar en 20 preguntas un personaje que piense el concursante.

Este juego también es resultado de la enorme cantidad de datos que acumula, información proporcionada por los propios jugadores que preguntan. De hecho, cuando Akinator falla un personaje te pide que se lo escribas igualmente para no volver a errar en ese caso y con ello suma más información a su base de datos. El juego también permite introducir más preguntas que permitan acertar más rápido. Aunque parece que el mérito de acertar los personajes es de Akinator, son los concursantes los que van aportando más y más información a través de las partidas. Este juego existe desde 2007. Como explican desde Think Big, de Telefónica, en la actualidad es muy común el uso de productos y aplicaciones basadas en la inteligencia artificial, desde Siri hasta Google Now. Akinator es una aplicación que funciona gracias a un sistema experto con estructura de árbol. La aplicación en cuestión es un programa cuyo objetivo es adivinar el nombre del personaje en el que estás pensando.

Para ello, realiza una serie de preguntas a las que puedes responder: «Si», «No», «No lo sé», «Probablemente sí» y «Probablemente no». Tras una serie de preguntas Akinator es capaz de decirte el nombre del personaje en el que estabas pensando con una probabilidad muy pequeña de equivocarse.