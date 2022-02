“Levo xa seis anos traballando como técnica no grupo de Ecoloxía e Biodiversidade Mariña do Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo. O meu traballo consiste en ir ao mar nun barco oceanográfico, capturar o plancto animal cunhas redes moi tupidas e xa no laboratorio identificar todos eses animais microscópicos baixo a lupa”, expresa García.

Ela estudiou a Licenciatura de Ciencias do Mar na Universidade de Vigo e o Ciclo Superior de Produción Acuícola no Instituto Galego de Formación en Acuicultura. Curiosamente, na carreira, en Ciencias do Mar, Lara lembra que eran máis alumnas que alumnos e no ciclo superior “máis ou menos o mesmo número”.

“Agora mesmo no grupo de investigación no que traballo somos seis mulleres e seis homes. En traballos anteriores, relacionados coa mostraxe en bancos marisqueiros, había máis homes”, comenta Lara.

Asegura que ela non chegou a sentirse incomprendida. “Se algunha vez tiven un sentimento de incomprensión non foi por causas de xénero.

“Máis que incomprensión polo feito de ser muller, si que vemos, ao longo da nosa experiencia vital, que hai pequenos feitos que aínda teñen que mudar para acadar a igualdade. O que si é certo, é que seguimos vivindo nestes anos tan modernos, é que no ámbito do mar segue habendo ese receo a que a xefa sexa una muller. Fai uns anos experimentei que no momento de entrar nun barco, os mariñeiros dirixíanse ao home do grupo como se el fose o xefe da campaña cando nese caso tiñamos una xefa. No grupo que estou agora embarcamos bastantes mulleres e a limitación á hora de embarcar non é que sexas home ou muller se non as veces que vomitas pola borda. Os mareos a bordo non entenden de xénero”, expresa García.