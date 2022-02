Eu son Lara García, e son técnica de apoio á investigación no Grupo de Ecoloxía e Biodiversidade Mariña do Instituto de Investigacións Mariñas (IIM) do CSIC (Consello Superior de Investigacións Científicas) en Vigo.

E eu son Cristina Álvarez, técnica da Unidade de Tecnoloxía Mariña (UTM) do CSIC. Traballamos en ámbitos marítimos, unha área tradicionalmente con máis homes que mulleres pero dende hai un tempo somos xa bastantes mulleres. O próximo día 11 de febreiro conmemórase o día da nena e da muller na ciencia. Inténtase así dar visibilidade ao traballo das mulleres neste eido e fomentar vocacións entre as nenas ao mostrarlles referentes das diversas profesións relacionadas coa ciencia. Nós adicámonos a este campo porque é o que nos gusta. Dende sempre, e aínda que o camiño non foi doado, cando unha traballa no que lle gusta vai conseguir avanzar e cumprir o que quere. Por iso, se podemos ser referentes para outras nenas que queiran facer ciencia, investigar ou traballar en calquera campo tecnolóxico ou dixital, xenial para nós!

Lara: “Ás nenas que queiran dedicarse a carreiras de ciencias ou tecnolóxicas diríalles que loiten polos seus soños, que son posibles, que sigan o camiño para cumprir as súas metas. Sobre todo que non se poñan limitacións, que son tan capaces elas como calquera. Para min isto é moi importante, non pensar que igual non somos capaces só polo feito de ser muller. Ademais, creo que tanto nunha empresa, coma nun grupo de investigación ou en calquera outro ámbito, a diversidade enriquece. A mestura de xéneros, de cultura, de pensamentos…fai que os traballos sexan máis produtivos. Cada persoa aporta a súa personalidade, o seu esforzo e as súas capacidades ao seu traballo, independentemente de ser home ou muller”.

Cristina: “Adiante, sen medo. Se che din que non, tapamos os oídos e non escoitamos”.