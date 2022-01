“Que son as Illas Cíes para nós? Son máxicas: ilusión, liberdade, asombrosas, camaleónicas, espectaculares, salvaxes...”. Con este emotivo vídeo o alumnado do Centro de Educación Infantil e Primaria (CEIP) Illas Cíes gañou un dos premios do VII Concurso “Cíes, o paraíso de todos”, un proxecto impulsado polo Concello de Vigo, FCC Medio Ambiente e FARO no que cada ano escolares dos distintos colexios envían debuxos e vídeos grupais sobre o arquipélago. “Ilusión por ir visitalas, camaleónicas pola diversidade da súa fauna e flora, asombrosas pola beleza e encanto, espectaculares pola forza que nos transmiten ou salvaxes polo contraste das augas calmas e salvaxes”, conta no seu traballo audiovisual o CEIP Illas Cíes.

Ante o reto de imaxinar as Illas Cíes, o alumnado do CEIP García Barbón, outro dos colexios gañadores desta edición do concurso “Cíes, o paraíso de todos”, explica no proxecto audiovisual presentado que pensaron nun lugar “cheo de fantasía: con sereas, piratas, monstros e galeóns afundidos”. Como se documentaron para realizar o seu vídeo sobre as illas? “Nun cadro de Urbano Lugrís sobre o arquipélago. Tamén na obra de Julio Verne”, argumenta o alumnado deste colexio, mentres mostra no vídeo como, cada un deles, nenos e nenas, plasman en debuxos a súa particular interpretación das illas. No Colexio Santiago Apóstol, por exemplo, emprenden unha viaxe moi especial, cunhas maletas que gardan importantes mensaxes. “Imos viaxar a un lugar que é un espazo único, un paraíso natural, patrimonio da humanidade, parque nacional, un entorno protexido por todos... onde os faros iluminan o camiño”, expresa o alumnado deste colexio, que tamén levou un galardón da Edición Especial. Os demais vídeos premiados: Colexio Quiñones de León, Las Acacias e Colexio Divino Salvador. Os traballos audiovisuais poden verse AQUÍ.