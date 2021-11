Alexandre Sotelino (Ourense, 1986) imparte clases en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidade de Santiago (USC), concretamente en los títulos de Grado en Pedagogía y Grado en Maestro/a de Educación Primaria, junto con el Máster de Investigación en Educación y Doctorado en Educación. "Ahora llevo cuatro cursos con este perfil laboral, pero anteriormente he sido profesor interino en la Universidade de Vigo, e investigador en la USC", expresa Sotelino.

A sus 35 años se ha convertido en un profesor universitario muy querido por el alumnado. Tanto que lo han propuesto para el premio a "Mejor Docente de España 2021" y es finalista en el apartado de Enseñanza Universitaria. "La verdad desconozco quienes han sido los/as artífices de la nominación, puesto que es anónima. Aún así, sea quien sea le estoy muy agradecido por dedicar su tiempo a hacer esa propuesta", indica.

Proximidad y recursos metodológicos

¿Por qué crees que te han propuesto para estos premios?

Supongo que existe una afinidad de edad, puesto que alumnado y yo hablamos en los mismos códigos (o eso creo) y eso facilita un acercamiento entre ambos polos de un mismo proceso. Además, y quiero pensar que ha influido también en la nominación, suelo utilizar diferentes recursos metodológicos en el aula, intentando que el aprendizaje llegue de diferentes modos y finalmente recale en el alumnado.

¿Qué significa para ti?

Sinceramente la nominación no es un gran acicate. Puesto que tengo la suerte de trabajar en un ámbito que me apasiona. Y desde este punto de vista, y aunque no fuese nominado a ningún premio me esforzaría igual por seguir haciéndolo lo mejor posible día a día. Le doy valor porque parte del alumnado, que al fin y al cabo, son los jueces más estrictos, dado que nos tienen que aguantar durante meses y posteriormente indicar si el resultado ha sido positivo en términos académicos, o no.

Destrezas adquiridas en asociaciones juveniles y culturales

Alejandro es pedagogo de formación inicial. Posteriormente se doctoró en la USC. "Aunque yo también le doy mucha importancia mi trayectoria en el ámbito de la educación no formal, concretamente en el ámbito del asociacionismo juvenil y cultural, en el cual he aprendido muchas habilidades y destrezas que me han facilitado el camino", indica Sotelino.

¿Qué tiene de especial tu docencia?

Supongo que el alumnado valora conocer y ser protagonista de diferentes metodologías y recursos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Suelo utilizar el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje-servicio, dinámicas grupales, dilemas morales... y otros métodos que hacen pensar y al tiempo despiertan la curiosidad por aprender.

¿Hacia dónde quieres seguir caminando o enfocando tu carrera?

Realmente, no soy demasiado ambicioso, aunque suene a tópico tan solo aspiro a mantener un buen equilibrio emocional y profesional. Quizás como desafío de futuro me gustaría que la Universidad se convirtiese en un espacio abierto al medio, donde la comunidad pudiese estar más integrada en las aulas, y la academia más sumergida en la sociedad. Para ello, nos queda mirar más las demandas diarias y los avances (también retrocesos) que se están dando en en el entorno circundante. De ese modo, las Universidades tendrán que ser dinamizadores del avance y consolidación del bienestar.