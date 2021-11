El papel de los padres en la prevención y detección del acoso escolar es esencial. Educar de manera consciente y atenta ayuda sin duda a los niños a construir relaciones sanas y positivas. Claudia Bruna, coach de madres y padres y autora de “Educar contra el acoso”, comparte su conocimiento y experiencia sobre un fenómeno que supone una lacra para la infancia y la adolescencia y, en muchos casos, marca a los niños de por vida. Bruna es licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Ha trabajado para multinacionales como Danone y Unliever. En la actualidad asesora a padres sobre la educación de los hijos/as.

¿Cómo se puede identificar una situación de acoso en un niño/a?

Pues si notamos cambios en su actitud o comportamiento, más agresividad o problemas de autocontrol, no quiere ir al colegio o pone excusas, apatía, baja el rendimiento escolar, si observas que tu hijo se encierra y no quiere hablar o está de mal humor, más irritado de lo normal….También puedes observar señales como cambios físicos; menos apetito, insomnio, pesadillas,….miedo o síntomas de pánico…Esto pueden ser señales no tiene porqué ser acoso pero son avisos de que algo puede estar pasando en la vida de un niño/a…Si hay cambios, yo recomiendo estar atentos y hacer seguimiento…Para ello siempre es necesario haber cultivado previamente una buena relación con nuestro hijo/a: conexión, escucha, amabilidad y respeto.

¿Y en un niño/a que acosa?

Los niños que acosan pueden ser visibles o no, el acosador puede llegar a ser muy silencioso. Algunas características de los acosadores pueden ser personalidad agresiva y dominante, carencia de habilidades sociales como la empatía, dificultad para respetar las normas, impulsividad, falta de autocontrol, baja autoestima o por el contrario exceso de ella, pueden ser niños o niñas también excesivamente susceptibles a pequeñas cosas como miradas, gestos,….poca capacidad de autocrítica o de reconocer sus errores, tendencia a culpar a los demás, despreciar.

¿Por qué es tan difícil de detectar en muchas ocasiones?

El bullying es invisible, cuando ocurre no lo ve nadie…es por ello que no hay que culpar a las escuelas si sucede ya que es muy difícil de ver. Por eso yo defiendo en primer lugar una muy buena comunicación entre padres e hijos para que de esta manera, los ojos del acosado sean la clave para frenarlo. Lo que ocurre en muchas ocasiones es que los niños acosados no se atreven a decirlo, por temor a represalias, al que dirán, en ocasiones se sienten culpables o tienen vergüenza…por eso es muy importante crear un espacio seguro y valiente entre padres e hijos para que se pueda hablar de todo y sobretodo donde los niños encuentren un lugar de apoyo y ayuda…sin peros, sin juicios, sin críticas, sin faltas de escucha y SIN MÓVILES! ;-) Otras veces y en muchas ocasiones lo que ocurre es que los niños lo dicen, a su manera, son niños per no son escuchados activamente o tal vez los padres/madres no le dan la importancia que tiene ’son cosas de niños’ ‘esto ya pasará’ ‘ a mí también me pasó algo parecido’..’eres muy exagerado’,…

Siempre ha habido casos de acoso pero existe la sensación de que ahora se habla más de ello, programas de mediación, búsqueda de soluciones... ¿lo comparte?

Sí sin duda, y menos mal, al final es un tema de conciencia social…Como dicen muchos, esto siempre ha ocurrido! Y sí claro, que ha ocurrido pero ahora sabemos el impacto y las consecuencias que tiene y sabemos también qué hacer para frenarlo…Antes no éramos tan conscientes…Así que ahora, está en nuestras manos!

En el libro expone pautas para evitar conductas o comportamientos que puedan derivar en este tipo de situaciones. ¿Algún ejemplo?

Sobre todo lo que hablo en el libro es de algunas habilidades sociales clave para que tu hijo no acose como la empatía, el autocontrol emocional, el valor de la cooperación (no competencia) y de la responsabilidad emocional. Y desde mi punto de vista todo esto se enseña desde el ejemplo. Que es el primer punto de mi libro, el aprendizaje por imitación. Si tú eres de los que gritas e insultas cuando conduces o si eres de los que criticas y juzgas a las personas de tu entorno, pues lo mismo harán tus hijos, o si eres poco solidario o intransigente…Pues eso se imita…Los hijos son educados por lo que hace el grande no por lo que dice…Así que aunque les digamos que sean empáticos si nosotros no somos empáticos con ellos, será difícil que lo sean...

El tiempo de calidad con los hijos/as es muy importante...

ESENCIAL! Es lo más importante ya que como he dicho antes es donde se forman, se desarrollan y crecen…Ellos miran el mundo a través de nuestros ojos y nos están esperando ansiosos para recibir ese cariño que les da la fuerza para crecer….Y es un tema de calidad y no cantidad…en estos tiempos tal y como vamos, entiendo que es difícil la cantidad pero la calidad, es una decisión…¿Estás o no estás? ¿Estás con ganas de escucharlos y disfrutarlos o estás pendiente del móvil y de la reunión de mañana? Esta es la decisión importante que cada día debemos tomar…¿Dónde estoy ahora y dónde quiero estar?

Evitar modelos autoritarios en casa...

Como he dicho antes ser un buen modelo es una garantía para el correcto desarrollo emocional y social de tu hijo. Somos su marco de referencia. Si tendemos a ser agresivos, inflexibles, intolerantes, críticos o sarcásticos con otros, ellos repetirán lo mismo en sus relaciones o en su entorno.

¿En qué crees que se ha avanzado en los últimos años en cuanto a la detección y tratamiento del acoso?

Se ha avanzado mucho creo en las escuelas cuando se detecta en muchas de ellas, se activan y ponen solución. Creo que no en todas se sabe hacer todavía.

¿En qué puede ayudar su obra?

Puede ayudar mucho a acercar a los padres y madres al acoso y activarnos. Hasta ahora, mi sensación es que el peso del acoso recaía solo y exclusivamente en las escuelas y yo pienso que somos nosotros más responsables que ellos de que esto no ocurra. Las escuelas nos pueden dar apoyo y ayudar, pero al final, quien educa a un niño son sus padres. Debemos educarles tanto en habilidades emocionales y sociales como en habilidades de protección para evitar que sean acosadores y víctimas. Y luego por supuesto, hay que enseñar a los hijos también la importancia del testigo, y que si lo ven, deben alzar su voz. Sin miedo. Eso no es chivarse es responsabilidad social. Creo que con algunas de las propuestas que hago, si todas las familias lo hiciéramos. No existiría el acoso…o como mínimo, ocurrirían ciertos conflictos, pero se pararían a tiempo…que esta es la gravedad del acoso…no tanto el conflicto y las diferencias entre dos personas sino el dolor intencionado y repetido….

- Buen ejemplo

- Control de las emociones

- Empatía

- Comunicación en casa.