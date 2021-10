O 'influencer' educativo británico Russel Stannard impartiu formación a participantes no proxecto Erasmus Plus Sblendid, que lidera Galicia e comparte con outras comunidades como Navarra, Madrid, Andalucía ou Aragón.

Galicia lidera este proxecto sobre docencia semipresencial nas escolas de idiomas (EOI). “Son dous os principais obxectivos: dunha banda, formar ao profesorado de EOI en formación semipresencial mediante cursos de formación e estadías de observación. Doutra banda, crear recursos para o profesorado que imparte ou impartirá cursos semipresenciais: guía de acompañamento do alumnado, titoriais e videotitoriais, vídeo de promoción dos cursos semipresenciais, batería de ferramentas útiles para a creación de materiais por parte do profesorado ou para o emprego do alumnado...”. Así se expresa un dos profesores participantes no proxecto Erasmus Plus Sblendid, Luís A. Xuncal Pereira. Son docentes cun amplo percorrido nas EOI e participantes activos neste proxecto, como comentan desde o CAFI (Centro Autonómico de Formación e Innovación).