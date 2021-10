¡Se te ha pasado la reunión con aquel viejo conocido que te podía ayudar a encontrar trabajo! No has ido al médico aunque estabas preocupado por ese dolor de espalda que arrastras. Es normal, llevamos un año muy complicado, nos está afectando al cerebro y el pasar tantas horas teletrabajando y haciendo tantas cosas diferentes afecta a tu memoria. Pero tenemos algunos consejos para que no vuelvas a olvidar tus tareas pendientes.

La vuelta a la rutina después de las vacaciones aún nos complica más la cosa, estamos desentrenados en el arte de llegar a todo después de unas semanitas entre la caipiriña en el chiringuito y el mar, los que tienen más suerte. Cuando la desgana y el estrés se encuentran, los olvidos se hacen frecuentes y el experto en educación Marty Nemko ha explicado en Psychology Today trucos para combatir la desmemoria.

La memoria es una función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado.



El primer consejo que tiene para ti es que pares de escribir todo lo que tienes que hacer y te pongas a hacerlo. Todo el día lista para arriba lista para abajo, ahora en el Drive, ahora en la agenda, ahora en el Whatsapp de tu pareja, ahora en la mano…¡Basta! Como dirían los compañeros de una conocida marca deportiva, “solo hazlo”. Sobre todo porque hay tareas que ya puedes ir avanzando y cada tiempo que dedicas a una lista es tiempo durante el cual no la estás haciendo.

Su segundo consejo, ¡ja!, es todo lo contrario: Apunta. No, Nemko no se está quedando contigo, lo que dice es que si hay algo que puedas olvidar, lo dejes anotado, pero no lo hagas compulsivamente con todo. Un bloc de notas, un post-it en la pantalla del ordenador, un recordatorio en el móvil, está bien, sobre todo cuando la tarea que tienes que hacer se sale de lo habitual.

Hablar las cosas también ayuda a recordarlas. Todo el mundo ha vivido aquella situación en la que está con un amigo y al recordar una tarea para las próximas horas o días se la dice. “Ostras, ahora que me acuerdo, mañana he quedado para asaltar un banco, que se me había olvidado” y una vez lo has dicho parece que toma cuerpo y se convierte en algo real. Si no tienes la suerte de tener amigos o de poder quedar con ellos porque eres víctima del teletrabajo 24/7, lo puedes decir en voz alta y repetirlo tres veces. Total, en tu casa nadie va a pensar que estás loco y si compartes piso, probablemente ya lo sepan.

Ponerse alarmas es otro de los trucos que recomienda este experto, aunque seguramente sin estudiar una carrera podrías haber llegado a la misma conclusión. Acostumbrarse a algunas tareas, crear hábitos, es la mejor forma de no olvidar tus tareas. Y perdonarse si caes en algún olvido también es importante para no agobiarse, todos somos humanos. No hace falta que te escribas un “¡perdónate!” en los post-it del ordenador, pero si te va bien, allá tú.