Con los últimos días de vacaciones se acerca la vuelta la cole. Las familias con hijos en edad escolar comienzan a sufrir los quebraderos de cabeza de una vuelta al cole que casi nunca es barata, aunque para evitarlo se puede optar por las compras escalonadas y reciclar antes de estrenar, recomiendan los expertos.

Como cada curso, los padres de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), reivindican la gratuidad de la enseñanza pública, incluyendo el material escolar de sus hijos.

La presidenta de la Ceapa, Leticia Cardenal, apunta a Efe que "a diferencia de la concertada y privada, la mayoría de los colegios públicos no tienen uniforme y es un gasto menos que afrontar por parte de las familias". No obstante, critica que aún haya comunidades autónomas en las que "no se da prioridad a conseguir que los libros de texto sean gratuitos o que haya medidas para caminar hacia dicho fin", además de que se apueste por los bancos de libros.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que "estrenar curso no es sinónimo de estrenar mochila". Aconseja planificar un presupuesto y poner por escrito los gastos necesarios evitará las compras compulsivas. También recomienda a los consumidores no comprar todo a principio de curso pues hay cosas que los alumnos no necesitan hasta más adelante o pueden reutilizar las del año anterior. Por ejemplo, las zapatillas de deporte actuales les pueden valer todavía un par de meses y en septiembre no hay que adquirir todavía el abrigo o el plumas. Asimismo, la OCU asevera que no es siempre más barato aprovechar algunas oportunidades pues quizá no se necesita una "superoferta de diez cuadernos".