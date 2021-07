Hay temas que nos cuesta tratar con nuestros hijos e hijas o, sencillamente, no sabemos muy bien cómo hacerlo. En ocasiones, están pasando por determinadas situaciones (celos por la llegada de un hermanito, miedo a la oscuridad, un conflicto en el cole) y no sabemos cómo ayudarles. ¿Y si recurrimos a los cuentos? Esto es lo que nos proponen las educadoras Sara García y Belén Carús, creadoras de ‘Vivir el cuento’, una plataforma donde conviven muchísimos cuentos, de muchísimas temáticas diferentes que nos servirán como herramienta educativa.

Sara, Belén, ¿qué es exactamente Vivir el Cuento?

Sara: Vivir el Cuento es un proyecto creado desde el cariño y la pasión por la literatura y los cuentos. Creado, en primer lugar, para contribuir a fomentar la lectura desde edades bien temprana (empezar manipulando los cuentos, jugar con ellos y hacer que formen parte del día a día). Y, en segundo lugar, para asesorar acerca de los títulos que pensamos que pueden ser los mejores dependiendo del tema que necesitemos abordar o de la edad de nuestros hijos o alumnos. Vivir el cuento está dirigido tanto a familias como a profesionales del mundo de la infancia y de la educación, o simplemente a un amante de la literatura.

¿Cómo surgió la idea de crear este espacio tan maravilloso, donde conviven tantos cuentos de tantas temáticas diferentes?

Belén: La idea surgió de la necesidad y de la pasión por la literatura. Los mayores hemos perdido el hábito, en muchos casos, de sentarnos a leer un cuento o un libro. Cosa que nuestras abuelas, y muchas de nuestras madres y padres, hacían con nosotras. Ahora vemos la necesidad de volver a crear ese hábito. Igual que se establecen otras rutinas con ellos, la lectura es un buen ejemplo que, además, crea un vínculo emocional muy bonito con nuestros hijos. Además, creemos que el cuento es una potente herramienta que nos puede ayudar mucho en nuestro día a día educativo.

Vosotras lo que ofrecéis en vuestra página son Openbooks, ¿Qué es un Openbook exactamente?

Sara: Un Openbook es una selección de cuentos que hacemos sobre un tema en particular. Cada uno de los Openbooks contiene uno o varios vídeos en los que hablamos de cuentos que nos parecen los más apropiados sobre ese tema en concreto. También se puede ver un ejemplo gratuito de presentación de cada Openbook para que la gente vea de lo que trata antes de adquirirlo. Solo hay que registrarse en la plataforma de forma gratuita y empezar a descubrir todo lo que ofrecemos

¿Habéis utilizado mucho el cuento como herramienta educativa con vuestros hijos y alumnos?

Sara: Por supuesto, desde los 6 meses. Me sentaba con ellos y cogíamos cuentos de Cartoné y musicales. No pasaba nada porque los mordieran y manipularan. Al final de eso se trataba. Y era un momento tranquilo que compartía con ellos. Ahora saben que después de cenar es momento de cuentos y lectura, y lo piden ellos mismos. Y muy importante, ellos también me ven leer a mi cuentos y libros.

Belén: Muchísimo, en el aula siempre hay un hueco para los cuentos. Es una herramienta maravillosa para fomentar la lectura desde que son pequeños, educar en valores, trabajar conceptos, normalizar situaciones, asumir cambios que vamos experimentando según crecemos y, como no, fomentar la imaginación.

La inteligencia emocional es algo de lo que se habla mucho ahora, pero absolutamente desconocido hasta hace pocos años… Muchas madres y padres no tienen herramientas para enseñar a sus hijos a entender, regular sus emociones, porque nadie les enseñó a ellos a hacerlo… ¿pueden ser los cuentos un recurso esencial en este sentido?

Sara: Nosotras lo recomendamos siempre en este sentido. Ahora mismo hay muchísimos cuentos que hablan sobre las emociones de forma general o de una emoción en concreto. Son una herramienta muy valiosa porque los niños y niñas pueden verse reflejados en los personajes de los cuentos y las situaciones por las que pasan, igual que nos puede suceder a los adultos cuando leemos libros. Además, la imaginación de ellos va muy lejos, son esponjas y realmente se les queda el mensaje en su inconsciente. También es cierto que un cuento no va a ser la solución a una rabieta o a una pérdida de alguien querido, o va a hacer desaparecer el miedo a la oscuridad. Pero sí puede dar herramientas a los adultos y a los niños para poder explicarlo, darle otro enfoque a la situación o simplemente a tranquilizar de alguna forma a toda la familia. Y el cuento es un instrumento recurrente, se puede acudir a él siempre que se quiera.

¿Creéis que las madres y padres, en esta época tan sumamente digital, hemos perdido la costumbre de contar cuentos a los niños?

Belén: En cierta forma, creo que sí. Pero también pienso que se quiere retomar ese hábito. Parece que ahora hay una buena oleada de familias interesadas por comprar y regalar cuentos, pero muchas veces no se sabe qué cuento escoger. Por eso estamos aquí nosotras, para ayudar. Ahora hay una gran variedad de cuentos dirigidos a la infancia, no solo están las recopilaciones de los “Hermanos Grimm” o “Las mil y una noches” como en nuestra época. Hoy en día se pueden conocer muchos otros personajes, muchos tipos de cuentos con los que interactuar.

Sara: Ahora podemos hacer que los cuentos hablen de interculturalidad, de emociones, de amor, de desamor y mitos del amor romántico, de educación y de coeducación, de rutinas, etc. Hoy más que nunca creemos que el cuento puede ayudar a cambiar hechos, empezando por la educación que le damos a nuestros hijos o alumnos. Debemos hacer algo para que sean una generación libre, pero respetuosa. Donde no se use la diferencia para hacer el mal sino para hacer el bien y creer en lo bonito de la diversidad. Albert Einstein dijo: “Si quieres que tu hijo sea inteligente, léele cuentos. Si quieres que sea más inteligente, léele más cuentos. La lógica le llevará del punto A al punto B, pero la imaginación le llevará a todos lados”.

También existen cuentos para adultos, que nos hacen reflexionar… ¿cuál recomendáis encarecidamente que leamos?

Sara: Yo para las maestras y maestros recomendaría “Pájaros en la Cabeza” de Rocío Araya de la Editorial Litera. Y para todos en general “Así es la vida” de Ana Luisa Ramírez, “Viaje a la alegría” de Elena Ferrándiz y “El Punto” de Peter H. Reynolds

Belén: Sin duda me influye enormemente mi profesión y creo que todo docente debería de leer “El punto” un cuento que nos va a recordar la gran influencia que tenemos sobre nuestros alumnos y como creyendo en ellos podemos conseguir grandes progresos. “Migrantes” es otra de mis recomendaciones. Un cuento solo con ilustraciones de Issa Watanabe, en el cual a través de sus imágenes nos transmite el viaje al que miles de personas en el mundo se ven obligadas a hacer. Y “Así es la vida” de Ana-Luisa Ramírez y Carmen Ramírez, un cuento donde nos explica que hay veces en la vida que no conseguimos lo que queremos o necesitamos en ese momento pero que aún así, la vida es maravillosa y hay que disfrutarla siempre.

¿Cómo veis el futuro de este proyecto tan bonito?

Nosotras creemos que va a gustar mucho, que iremos creciendo y que en cuanto podamos, sacaremos la opción de hacer estos Openbook de manera presencial y así poder interactuar con las propias familias y profesionales de la educación. Nuestro objetivo es crear una gran comunidad de pequeños y grandes lectores. Ya estamos preparando los próximos Openbooks para poder mostrar en la plataforma, pero también esperemos que la situación nos deje hacerlo pronto en directo. En definitiva, esperamos poder contribuir al descubrimiento de todos los cuentos maravillosos que hay hoy en día. Y de esta forma, podernos “colar” en las casas para devolver el hábito de la lectura y vivir grandes aventuras juntos a través de un cuento.

Belén Carús es educadora infantil desde hace más de 13 años. Especializada en el primer ciclo con edades comprendidas entre los 0 y los 3 años.

Sara García es educadora infantil y periodista. Ha trabajado en el mundo de la formación durante más de 10 años y los dos últimos con bebés en un centro de estimulación temprana.