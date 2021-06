LA EDUCACIÓN IMPORTA PARA COMUNICARNOS MEJOR Evento online gratuito Inscripción gratuita Fecha y Hora: 7 de junio a las 22:00 hora peninsular.

Parece paradójico, ¿verdad? Nos pasamos la vida pidiendo a nuestros hijos que nos hagan caso, protestando por su rebeldía, y ahora titulamos un artículo diciendo que es importante enseñarles a decir no. Sí, y no es que sea importante, es fundamental. Se trata de enseñar a nuestros hijos a expresar sus necesidades, poner límites, y todo esto sin dañar a los demás. Esta habilidad se conoce como ‘asertividad’, y va a permitir a nuestro hijo respetar a los demás y respetarse a sí mismo. Ser capaz de decir no y defender su propio punto de vista, sin someterse ni someter a nadie.

De asertividad y de cómo enseñar esta habilidad a nuestros hijos vamos a hablar en el programa de esta noche, pero también del poder de la conversación, de los valores que lleva implícitos saber mantener una buena conversación (respeto, empatía, paciencia, amabilidad…).

Y es que, aunque comunicar es la segunda tarea que más frecuentemente hacemos en la vida, después de respirar, a ambas le dedicamos poca atención. Probablemente porque son tareas aparentemente fáciles, las hacemos sin pensar, con inercia. Sin embargo, como aseguran los practicantes de yoga, respirar conscientemente es fuente de bienestar y felicidad. Lo mismo ocurre con la comunicación. La comunicación consciente nos puede ayudar a solucionar la mayoría de los problemas de relación que tenemos con los demás, incluidos nuestros hijos. Y enseñar a nuestros hijos a comunicarse bien también les ayudará a ellos en sus relaciones presentes y futuras.

Comunicar también es escuchar, aunque muchas veces se nos olvide hacerlo. La comunicación sólo es tal si se comparte. Por tanto, requiere de grandes dosis de escucha. De escucha activa.

Que la comunicación sea cada vez más importante en todos los órdenes de la vida es un síntoma de progreso. La calidad y la sofisticación de la comunicación son dos características que nos distinguen a los seres humanos del resto de seres vivos.

Aprovechemos esta cualidad, usémosla de forma inteligente. Pongámosla a nuestro servicio y ayudemos a nuestros hijos a utilizarla como herramienta que les permita tener mejores relaciones con los demás y con ellos mismos.

Comunicar bien es un arte. Un arte que podemos y debemos enseñarles, y las claves para hacerlo las obtendremos en el noveno de los 10 programas de este evento online que cuenta con la colaboración de la FUNDACIÓN PONS y PENGUIN RANDOM HOUSE bajo el sello B de BLOK.